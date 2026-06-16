סקר מנדטים חדש של i24NEWS באמצעות מכון דיירקט פולס מצביע על היחלשות משמעותית של הליכוד ושל גוש הימין.

לפי הנתונים, הליכוד מקבל 28 מנדטים, ישר 18, ביחד 12, הדמוקרטים 11, ש"ס 9, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 9, יהדות התורה 8, המשותפת עם בל"ד 7, רע"מ 5 והציונות הדתית 4 מנדטים. כחול לבן, המילואימניקים והמפלגה הכלכלית אינן עוברות את אחוז החסימה.

בחלוקת הגושים מקבל גוש הקואליציה 58 מנדטים, בעוד גוש האופוזיציה והמפלגות הערביות מגיע ל-62 מנדטים.

לפי פרשנות מנכ"ל דיירקט פולס, צוריאל שרון, מדובר בנתון חריג המעיד על שינוי מגמה לאחר תקופה ממושכת של יציבות יחסית במחנה הלאומי.

לדבריו, "הסקר הנוכחי שלנו בדיירקט פולס איננו עוד תנודה קלה בגרף. הוא אירוע של חישוב מסלול מחדש עבור המחנה הלאומי. אחרי תקופה ארוכה של יציבות יחסית, אנחנו מזהים טלטלה אמיתית. הליכוד 'מחליף קידומת' כלפי מטה ויורד ל-28 מנדטים, ויחד איתו גוש הימין כולו נסוג לקו ה-58, הנתון הנמוך ביותר שראינו במהלך השנים האחרונות".

צוריאל שרון צילום: שרון גבאי

שרון קושר את השינוי למה שהוא מכנה "אפקט טראמפ" ולתוצאות מבצע "שאגת הארי". לדבריו, "גודל האכזבה כגודל הציפייה: מלכודת הציפיות של 'שאגת הארי' עולה לנתניהו ביוקר. בפוליטיקה, הפער בין הציפייה למציאות הוא המקום שבו מפלגות מדממות מנדטים. מבצע 'שאגת הארי' שווק לציבור כמהלך שישנה את פני המזרח התיכון. אלא שההסכם המפתיע של הנשיא טראמפ עם איראן תפס את הימין לא מוכן, והתחושה ברחוב היא של החמצה קולוסאלית".

עוד ציין כי רק 10% ממצביעי הקואליציה מגדירים את המצב כניצחון: "שני שליש מהימין (62%) רואים בתוצאה 'הישג חלקי', ורבע ממצביעי הימין מגדירים המצב ככישלון מוחלט. המשמעות היא שהנרטיב של הממשלה קרס בתוך הבית שלה. הימין הישראלי, שמצפה לניצחונות מוחלטים, מתקשה לעכל פשרה שמגיעה דווקא מהמשענת האסטרטגית שלו בוושינגטון".

לדבריו, מרבית המנדטים שאיבד הליכוד אינם עוברים לאופוזיציה, "לאן הולכים המנדטים שנעלמו מהליכוד ומהגוש? הם לא חוצים את הקווים לאופוזיציה. גדי איזנקוט אמנם מתחזק ועולה ל-18 מנדטים ומגדיל עוד קצת את הפער מבנט-לפיד, שנמצאים רק בפער של מנדט אחד מיאיר גולן, אבל רוב הימין המאוכזב פשוט 'עלה על הגדר'. זהו 'מרד פסיבי', מצביעי ימין קלאסיים אומרים לנו בסקר: 'אנחנו לא נצביע למפלגות המרכז-שמאל, אבל אנחנו גם לא מתכוונים לצאת מהבית עבור המנהיגות הנוכחית'. עבור הליכוד, מדובר בסירקולציה פנימית מסוכנת: אותם אנשים עלולים להישאר בבית ביום פקודה".

שרון הצביע על שלוש מגמות מרכזיות שעולות מהסקר. הראשונה היא עלייה במספר המתלבטים ובוחרי הימין שאינם בטוחים שיגיעו לקלפיות. "גרף הייאוש בבייס: כמות ה'מתלבטים' או ה'לא מצביעים' בימין מגיעה לשיא. הבעיה של הימין היא כרגע לא שכנוע, אלא מוטיבציה. מי שמאמין לא מפחד, ומי שמיואש לא מצביע".

המגמה השנייה היא שחיקה ברחוב החרדי: "לראשונה, אנחנו רואים כמות משמעותית של מצביעים חרדים שמצהירים שלא יצביעו. ככל הנראה מדובר במאוכזבים מהיעדר הטיפול בסוגיית הגיוס ומעצרי תלמידי הישיבות. המנגנון החרדי המשומן - שבדרך כלל מביא את אחוזי ההצבעה הגבוהים ביותר בגוש - מראה סימני שחיקה מסוכנים".

המגמה השלישית היא ריבוי מפלגות ימין קטנות שאינן עוברות את אחוז החסימה, "מתחת לאחוז החסימה רוחשות, נכון לעכשיו, מספר מפלגות ימין נישתיות. אף אחת מהן לא קרובה לעבור, אבל במצטבר הן שורפות כמה מנדטים יקרים לגוש. חוסר המשמעת האלקטורלי הזה הוא מתכון היסטורי לאיבוד השלטון".

בסיכום דבריו כתב שרון כי "הציבור הישראלי, ובתוכו הימין, חווה משבר אמון קטליטי מול תוצאות המערכה הדיפלומטית-צבאית. נתניהו והליכוד בנו לאורך שנים את המותג שלהם על 'ליגה אחרת' ביחסים הבינלאומיים ובעמידה מול איראן. ברגע שטראמפ חתם על ההסכם מעל הראש של נתניהו, הסדק הזה נפער ישירות בתוך המנדטים של הליכוד. כדי להחזיר את ה-58 לקו ה-61, הימין יצטרך לייצר הגדרה מחדש של 'הניצחון' - ומהר".