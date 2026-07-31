שני מחקרי עומק פנימיים שנערכו לאחרונה עבור שתי מפלגות מגושים פוליטיים שונים מצביעים על משבר חריף ומתמשך במצבה של ש"ס - ועל ירידה חדה בכוחה האלקטורלי. כך חושף הפרשן הפוליטי עמית סגל בטורו השבועי ב"ישראל היום".

לפי הדיווח, באחד המחקרים מקבלת תנועת ש"ס שבעה מנדטים בלבד, ובמחקר השני היא יורדת לששת המנדטים בלבד - נתון המבטא צניחה חופשית לעומת 11 המנדטים שבהם היא מחזיקה כיום בכנסת.

סגל מציין כי השאלה המרכזית שמטרידה את המערכת הפוליטית אינה רק כמה מנדטים מאבדת המפלגה, אלא מי הם הבוחרים שנוטשים אותה.

ש"ס נשענה לאורך השנים על שני אדנים מרכזיים: הציבור החרדי-ספרדי מחד, והציבור המסורתי-מזרחי מאידך. אולם כעת, שני המחקרים מציגים תמונה מורכבת וקשה מבחינת דרעי:

לפי המחקר הראשון, מרבית הנוטשים הם מצביעים חרדים הכועסים על "חוסר המעש" של המפלגה מול הלחצים המשפטיים והרדיפה, לטענתם, של לומדי התורה.

מנגד, המחקר השני מראה כי דווקא מצביעים מסורתיים המשרתים בצבא (או שבניהם משרתים) מתרחקים מהמפלגה בשל זעם על סוגיית הגיוס ועל חלוקת התקציבים.

עוד מציין סגל כי חודש החקיקה הסוער האחרון בכנסת, שעלה לליכוד במחיר פוליטי כבד, היה תוצאה של מאמצי שכנוע כבדים מצד יו"ר ש"ס אריה דרעי - שמטרתם הייתה לשדר לציבור החרדי כי המנהיגות אינה נוטשת אותו. עם זאת, נראה כי המהלך השיג תוצאה הפוכה וגרם לש"ס לנזק חמור עוד יותר בקרב הציבור המסורתי.

אם הבוחרים הנוטשים עוברים לליכוד או לעוצמה יהודית, גוש הימין יוכל לספוג את התנודה. אולם המחקרים מצביעים גם על ירידה חדה המובילה להימנעות מאי-הצבעה, ואף על חלק קטן אך משמעותי של בוחרים שמחליט להעביר את תמיכתו לגדי איזנקוט.

עם זאת, סגל מסייג את התחזיות הקודרות ומזכיר את "אפקט ש"ס" הידוע: לאורך 15 מערכות בחירות, ש"ס סיימה ברוב המוחלט של המקרים עם תוצאה בפועל הגבוהה בהרבה מזו שניבאו לה הסקרים.

מכוני המחקר מתקשים כבר עשרות שנים לדגום בדייקנות את מצביעי ש"ס, מאז חזרתו של דרעי להנהגה, המפלגה הוכיחה פעם אחר פעם כי היכולת שלה לגייס את השטח ביום הפקודה חזקה מכל סקר.