בישיבת ההסדר קריית שמונה התקיים אירוע סיום מסכת ברכות במסגרת מיזם "אבות ובנים", שהוקם לזכרו של סמ"ר איתן דישון הי"ד, תלמיד הישיבה ולוחם בסיירת גבעתי שנפל בקרב בצפון רצועת עזה במהלך מלחמת חרבות ברזל.

באירוע השתתפו הוריו של איתן, דורי ושירה דישון, בני משפחתו, ראשי הישיבה ורבניה, הרב דוקי בן ארצי, הורים וילדיהם שהשתתפו בלימוד המשותף לאורך החודשים האחרונים. בישיבה הודיעו כי כבר השבוע יחל לימוד מסכת מגילה במסגרת המשך המיזם.

איתן דישון נפל בקרב ביום ז' בכסלו תשפ"ד, כשהוא בן 21. הוא הותיר אחריו את הוריו וארבעה אחים, ונודע כתלמיד שהקפיד על לימוד תורה קבוע, ובמיוחד על לימוד משותף עם אביו.

בדברים שנשא באירוע סיפר אביו, דורי דישון, כי היוזמה ללימוד המשותף לא הגיעה ממנו אלא מבנו. "הסיפור הגדול הוא לא שאבא רוצה ללמוד עם הבן שלו - זה דבר טבעי. החידוש היה שהבן רצה ללמוד עם אבא שלו", אמר.

לדבריו, לאחר שאיתן שב לישיבה בסיום הפרק הצבאי במסלול ההסדר, הוא פנה אליו והציע שיתחילו ללמוד יחד את הדף היומי במסכת קידושין. "אני פחות בנוי לדף יומי ולא באמת האמנתי שזה יחזיק מעמד, אבל איתן בחן, בעקשנות, בנחישות וברגישות משך אותי לזה. כל ערב בשבע וחצי הוא היה מתקשר, לא מפספס יום, מנהל אותי ודואג שלא נפסיד את הדף".

הוא תיאר כיצד בנו היה זה שהוביל את הלימוד בפועל. "הייתי נוהג והוא עם הגמרא ביד. הוא קרא, הוא לימד, ואני הקשבתי. אהבתי מאוד את הפוזיציה הזאת שהוא המלמד ואני התלמיד". הוא הוסיף כי לאחר נפילתו של איתן נמצאה בין חפציו מסכת קידושין שליוותה אותו במהלך הלימוד המשותף. "אני חושב שהמיזם הזה כל כך מתאים לאיתן. יש הרבה דרכים להנציח, אבל אין דבר שמתאים לו יותר מאשר לראות אבות ובנים יושבים ולומדים יחד".

אמו של איתן, שירה, הוסיפה בהתרגשות: "אני רוצה להגיד לכם שזה אושר צרוף. הידיעה שכל שבוע אני לומדת במסגרת הזאת נותנת לי חיים. היא נותנת לי משמעות ומטרה. יש לי אובדן גדול מאוד שאני צריכה להתמודד איתו, ויחד עם זה קניתי תורה בשנה הזאת, וקניתי מסכת. כל שנה אני אספור את השנים שאיתן חסר לי, אבל אני גם אספור את המסכתות החדשות שזכיתי לקנות בזכותו".