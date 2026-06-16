נשיא סוריה אחמד א-שרע חושש כי התערבות צבאית נגד חיזבאללה עלולה להצטייר בעולם הערבי כמהלך שנועד להגן על ישראל, ולפגוע במעמדו האזורי, כך דווח הערב (שלישי) בכאן חדשות מפי גורם סורי המעורה בהלך הרוח בצמרת השלטון בדמשק.

לדברי הגורם, אין היתכנות למעורבות צבאית סורית בלבנון נגד חיזבאללה ללא היענות ישראלית לדרישות סוריות, ובראשן נסיגת צה"ל מהאזורים שבהם השתלט בדרום סוריה לאחר נפילת משטרו של בשאר אסד.

הדיווח מגיע לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר מוקדם יותר היום כי סוריה של א-שרע "תטפל" בחיזבאללה במקום ישראל.

עם זאת, האפשרות שסוריה תסייע בפירוק כוחו הצבאי של הארגון כבר עלתה בחודשים האחרונים בשיחות מדיניות שונות.

אלא שבימים האחרונים הבהיר א-שרע עצמו כי אין בכוונתו להתערב צבאית בלבנון. לדבריו, המאמץ הסורי מתמקד באבטחת הגבול עם לבנון ובסיכול הברחות נשק לחיזבאללה.

ביום חמישי האחרון דווח בכאן חדשות כי טורקיה העבירה מסרים לדמשק והמליצה להימנע ממעורבות צבאית נגד חיזבאללה, מחשש שהדבר יחזק את ישראל בזירה האזורית.

במקביל נחשפו פרטים חדשים על הצעה שהעלה טראמפ במהלך פגישה משותפת של נציגים ישראלים ולבנונים. לפי הדיווח, הנשיא האמריקני הציע כי הכוח הצבאי הסורי יהיה זה שיוביל את המהלך לפירוק חיזבאללה מנשקו.

לפי המידע שפורסם, הן ישראל והן לבנון הסתייגו מהרעיון. בישראל הביעו ספק באשר ליכולת ולרצון הסורי לפעול נגד הארגון, בעוד בלבנון התנגדו למעורבות של צבא זר בשטח המדינה.

גורמים ישראלים מתחו ביקורת גם על ההסכם המתגבש מול ארצות הברית, וטענו כי הוא עלול לחזק את חיזבאללה ולהעניק לו לגיטימציה פוליטית וביטחונית באזור.