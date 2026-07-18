אזרחים ישראלים שהגיעו ביום חמישי לאזור מג'דל שמס חצו את הגבול לשטח סוריה. הכוחות פתחו בסריקות במטרה לאתרם ולהחזירם בבטחה לשטח ישראל.

לאחר כיממה אותרו האזרחים בשטח סוריה, עוכבו והועברו להמשך טיפול המשטרה.

בצה"ל ציינו כי גם אתמול אירעו כמה ניסיונות נוספים של ישראלים להגיע לאזור הגבול בדרום רמת הגולן במטרה לחצות לשטח סוריה, אולם הכוחות מנעו את חצייתם.

בצה"ל אמרו כי בתקופה האחרונה נרשמה עלייה באירועים מסוג זה, שלדבריהם מסיטים את קשב הכוחות מהפעילות המבצעית השוטפת ופוגעים בביטחון. עוד נמסר כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת הכוחות.

בצבא הוסיפו כי הם מגנים את האירועים ומצפים מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה.