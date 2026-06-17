חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וח"כ שמחה רוטמן סיירו באזור עטרות שבצפון ירושלים, באתר המיועד להקמת בית המשפט המיוחד שבו יועמדו לדין מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר.

מלבד יוזמי החוק הצטרפו לסיור הפרויקטור מטעם הרמטכ"ל לצורך יישום החוק תת אלוף במיל' יאיר ברקת, נציגים מטעם אגף תכנון בצה"ל ונציגי פיקוד מרכז.

רוטמן אמר אחרי הסיור: "העבודות להקמת המתחם שבו יישפטו מחבלי הנוח'בה על הפשעים שביצעו נגד עמנו ומדינת ישראל כבר החלו. כמי שיזמו וקידמו את החוק ההיסטורי הזה, נמשיך לעקוב מקרוב אחר יישומו באמצעות דיוני פיקוח, עבודה שוטפת מול כלל הגורמים הרלוונטיים וסיורים בשטח. המטרה ברורה: לוודא שההיערכות למשפטי אייכמן המודרניים תתבצע ביעילות וללא עיכובים מיותרים".

ח"כ מלינובסקי הוסיפה: "העבודות על הקמת המתחם שבו יתנו את הדין אותם רוצחים ואנסים מתועבים שפגעו במדינת ישראל, התחילו. התהליך התחיל לזוז וגם אנחנו כיוזמי החוק ההיסטורי הזה נמשיך לפקח על היישום, בין אם בדיוני מעקב, בשיח יומיומי עם כל הגורמים ובסיורים בשטח, הכל כדי לוודא שההכנה למשפטים מתבצעת ביעילות ובמהירות".

הסיור התקיים לאחר שהכנסת אישרה את החוק שהובילו להעמדת מחבלי הטבח לדין. החוק מגדיר את המעשים שבוצעו במהלך מתקפת הטרור כפשעים נגד העם היהודי, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה.

לפי החוק, המחבלים יישפטו בבית משפט צבאי מיוחד שיוקם בירושלים ויהיה מוסמך להטיל עונש מוות. במקרה שבו ייגזר עונש כזה, יתקיים הליך ערעור אוטומטי בפני בית הדין הצבאי לערעורים.

החוק יחול על עבירות שבוצעו בין 7 ל-10 באוקטובר 2023, וכן על עבירות שבוצעו נגד חטופים במהלך תקופת השבי. בנוסף נקבע כי מי שיואשם או יורשע בעבירות הקשורות לטבח לא יוכל להשתחרר במסגרת עסקאות עתידיות לשחרור אסירים.

בית המשפט יהיה מוסמך לדון בעבירות מכוח חוק המאבק בטרור, עבירות נגד ריבונות המדינה וחוק מניעת רצח עם. השופטים שיכהנו בו ייבחרו מבין שופטים מכהנים או בדימוס וימונו על ידי נשיא המדינה בהתאם למנגנון שנקבע בחוק.

הרכב בית המשפט יכלול שלושה שופטים, בעוד שערכאת הערעור תורכב בין היתר משופט בית המשפט העליון בדימוס, נשיא או סגן נשיא של בית משפט מחוזי ושופטים נוספים בעלי ניסיון מתאים.

עוד קובע החוק כי שר הביטחון, באישור שר המשפטים וועדת החוקה, יהיה מוסמך לקבוע הוראות לביצוע גזר דין מוות. בנוסף יוקמו מערך תביעה ייעודי ומנגנונים להבטחת זכויות נפגעי העבירה, והדיונים יתועדו וישודרו לציבור באתר אינטרנט ייעודי.