נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (רביעי), לקראת מסיבת עיתונאים שקיים במסגרת פסגת ה־G7 בצרפת, למגעים המתנהלים מול איראן.

לדבריו, "איראן הובסה צבאית בשבוע הראשון למלחמה", והוסיף, "אני רוצה שישראל תגן על עצמה, אבל עליה להשתמש בשיקול דעת".

בהודעתו חזר טראמפ על עמדתו שלפיה לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וכי מצר הורמוז ייפתח באופן מיידי לתנועת כלי שיט. עוד אמר כי מזכר ההבנות שהושג עם איראן עדיין אינו סופי, וכי ארצות הברית עשויה לשוב ולתקוף באיראן "במידת הצורך".

מוקדם יותר היום מתח מייק פנס, שכיהן כסגנו של טראמפ בכהונתו הראשונה, ביקורת על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. לדבריו, ההסכם "מריח מפייסנות", משום שלטענתו הוא כולל הטבות כספיות משמעותיות לטהראן ללא התחייבות מצדה להפסיק את תמיכתה בטרור או לעמוד בתנאים בתחום הגרעין.

בריאיון ל־CNN הוסיף פנס כי מתן הקלות בסנקציות והפשרת כספים מוקפאים לפני יישום ההסכם בפועל הוא צעד שגוי. הוא קרא לטראמפ "לגלות קשיחות, להשאיר בתוקף את המצור ולשקול לחזור לפעולה צבאית אם איראן לא תוכיח שהיא נענית לדרישות".