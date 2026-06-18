מונופולים מפחידים אותנו. די לשמוע שרוב המשקאות בסופר שייכים לחברת קוקה קולה, או שכל החטיפים הם מבית אסם, כדי להבין מדוע. ברור לנו שבתנאים כאלה המחירים יכולים לזנק ללא הרף, ושהחברה לא תשלם מחיר על שירות גרוע.

אך משום מה, כשזה מגיע לחינוך ילדינו, אנו משלימים בקלות עם המונופול שהמדינה מציבה. כאשר המדינה היא ספקית החינוך הכמעט בלעדית, אין לה שום תמריץ כלכלי להשתפר, להתייעל או לחדש. בתי הספר אינם מתחרים באמת על התלמידים, ולכן הם אינם נענשים על ביצועים ירודים, כפי שקורה לעסק פרטי שמאבד לקוחות. את תוצאותיו של המונופול הזה אנו רואים כיום במערכת החינוך. הטור הזה ישכנע אתכם מדוע חייבים לפרק אותו. חייבים.

רבים סבורים כי ניהול מערכת החינוך בידי המדינה הוא הכרחי משום שהוא מייצר שוויון הזדמנויות. הטענה היא שחינוך ממלכתי מבטיח שכל ילד, ללא קשר למצבם הכלכלי של הוריו, יקבל גישה להשכלה בסיסית, בעוד שבמערכת מופרטת לחלוטין ילדים ממשפחות מעוטות יכולת עלולים להישאר ללא חינוך ראוי, דבר שינציח את הפערים. אולם, מעבר לכך שניתן להניח כי בחברה חופשית יקומו עמותות שידאגו לחסרי האמצעים, ואף ייווצר תמריץ להורים לעבוד קשה יותר למען עתיד ילדיהם, קיים פתרון יעיל נוסף: שיטת השוברים (הוואוצ'רים). זוהי שיטה שהוכיחה את עצמה כמוצלחת, ועליה נדבר בפעם אחרת.

בנוסף, יש הסבורים כי פיקוח ציבורי הדוק נחוץ כדי להבטיח שכל התלמידים ירכשו מיומנויות ליבה חיוניות לשוק העבודה, כמו מתמטיקה, שפות ומדעים. אלא שהמציאות מוכיחה אחרת: גם כיום, תחת השליטה הממשלתית, המדינה מתקצבת בתי ספר רבים שאינם מלמדים לימודי ליבה, כך שבפועל המונופול אינו פותר את הבעיה שהוא מתיימר לפתור. גם לחשש הזה יש מענה טוב בהרבה מכפייה ממשלתית כושלת. מעבר לשיטת השוברים, שמסוגלת לפתור גם את הסוגיה הזו, ניתן להתנות קבלת זכויות והטבות בכך שההורים ידאגו ללימודי ליבה עבור ילדיהם. אומנם איננו יכולים להכריח הורה ללמד את ילדיו תכנים שהוא מתנגד להם, אך בחירה כזו חייבת לשאת מחיר. אם הורה בוחר להשאיר את ילדו ללא השכלה בסיסית, ובכך, ככל הנראה, לגרוע מהכנסות המדינה ממיסים בעתיד, הגיוני שכספי המיסים והתמיכות הממשלתיות שיועברו אליו יהיו מצומצמים יותר.

תלמידים רבים אינם מסתדרים במערכת החינוך פשוט משום שהיא מערכת אחידה מדי. מערכת ריכוזית נוטה לייצר תבנית אחת ויחידה, המקשה מאוד על מתן יחס אישי. במבנה כזה קשה להתאים את קצב הלמידה, את תחומי העניין ואת הערכים לצורכיהן של קהילות שונות, מה שגורם לתלמידים רבים להשתעמם או פשוט "ליפול בין הכיסאות". אם נפריט את המערכת, יבוא קץ לשיטת האחידות: כל תלמיד יוכל ללמוד בבית הספר המתאים בצורה המדויקת ביותר לאופיו, לכישוריו ולאישיותו.

טעות נפוצה נוספת היא המחשבה שמערכת החינוך קורסת משום שאין לה מספיק כסף. בפועל, תקציב משרד החינוך הוא הגדול ביותר בישראל, שני רק לתקציב הביטחון, ועד לפני המלחמה אף היה הגדול מכולם, וההוצאה הממוצעת לתלמיד היא מן הגבוהות ביותר. מכאן שהבעיה האמיתית אינה מחסור במשאבים, אלא מודל הניהול הריכוזי. הכסף הגדול פשוט נתקע בצנרת הבירוקרטית ומפרנס מנגנונים מנופחים, במקום להגיע לשטח, אל כותלי הכיתה, ולהיות מושקע בתלמיד עצמו.

מעבר לכל זה, אי אפשר לנהל מאות אלפי מורים ומיליוני תלמידים ממטה אחד, בלי לייצר מפלצת בירוקרטית. בזמן שהעולם בחוץ טס קדימה, במשרד החינוך כל שינוי טכנולוגי או עדכון סילבוס נתקעים במשך שנים בצנרת הפקידותית. חשבו כמה זמן לקח למערכת המסורבלת הזו להכניס לכיתות מקרנים או מחשבים, וראו באיזו איטיות היא מגיבה כיום למהפכת הבינה המלאכותית. זאת עוד לפני שדיברנו על העיכוב הממושך בהכנסתם של מקצועות חיוניים לשוק התעסוקה, כדוגמת תכנות והנדסת תוכנה. מערכת תחרותית, לעומת זאת, הייתה חייבת להתעדכן בזמן אמת רק כדי לשרוד.

נקודה קריטית נוספת היא הפוליטיזציה של החינוך. ברגע שהמדינה שולטת בסילבוס, הכיתה הופכת לזירת קרב פוליטית. במקום ללמד מיומנויות וידע אובייקטיבי, התכנים מתחלפים בהתאם לגחמותיה ולאידיאולוגיה של הממשלה התורנית. וזה לא נעצר רק בחומר הלימוד, אלא חודר גם לערכים שמנחילים לילדים בבית הספר. בפועל, המשמעות היא שכל רוב פוליטי זמני יכול לכפות את השקפת עולמו על המיעוט, וליטול מההורים את הזכות הבסיסית לחנך את ילדיהם על פי אמונתם.

החולשה העמוקה ביותר של מערכת החינוך הריכוזית טמונה במודל ההעסקה של צוותי ההוראה, מודל נטול תמריצים למצוינות. שכר המורים בישראל נגזר מטבלאות שכר קשיחות המבוססות בלעדית על ותק והשכלה, תוך התעלמות ממדדים של איכות ההוראה או מצורכי ההיצע והביקוש. עיוות זה מביא למצב שבו מורה מצטיין ומורה כושל משתכרים באופן שווה.

יתרה מכך, המערכת שוללת ממנהלי בתי הספר אוטונומיה ניהולית בסיסית. ההסכמים הקיבוציים והקביעות חוסמים כל אפשרות לפטר מורים בלתי ראויים, ומונעים תגמול המבוסס על ביצועים למורים איכותיים. ההוכחה המעשית לכישלון הזה, וגם לפתרון האפשרי, ניצבת לנגד עינינו: בעוד רוב אזורי הארץ סובלים ממחסור כרוני במורים, העיר אילת נהנית מאיוש מלא הודות למערך של תמריצים כלכליים המותאמים למציאות המקומית. לו רק היינו מעניקים למנהלי בתי הספר את החירות לחלק את התקציב ולתגמל מורים על פי כישוריהם והצורך בהם, מצוקת כוח האדם בהוראה הייתה נפתרת מאליה.

לסיכום, כמו כל מערכת ריכוזית, זה פשוט לא עובד. מערכת החינוך הממשלתית לוקה בבעיות רבות דווקא משום שהיא ממשלתית, ואלו בעיות שייפתרו זמן קצר לאחר שתופרט. הגיעה השעה לפרק את המונופול המסוכן מכולם, והגיע הזמן שנתחיל להילחם על עתיד החינוך של ילדינו לפחות באותה עוצמה שבה אנו זועמים על התייקרות הבמבה בסופר.