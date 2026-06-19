אולפן הפודקאסטים של ערוץ 7 שקק חיים השבוע עם שורת רבנים ואישי ציבור מהציבור הדתי-לאומי.

בין המתארחים אצל העיתונאי דביר עמר היו ראש הישיבה הגבוהה אורות אשקלון הרב ערן טמיר, ראש ישיבת ההסדר באשקלון הרב אביהוא פישפדר, ראש ישיבת ההסדר בראש העין הרב גלעד חלא וראש מטה איגוד ישיבות ההסדר אורי פינסקי.

המתארחים בפודקאסט צילום: ערוץ 7

תנועת הנוער "אריאל" חנכה סניף ראשון בעיר יבנה. בטקס השתתפו ראש העיר רועי גבאי, מנכ"ל העירייה לוי איטח, מנהלת מחלקת הנוער הילה לוי, מזכ"ל התנועה אלחנן וולף ונציגת ההורים ורד בן הרוש.

חנוכת הסניף יבנה צילום: ללא

חיילי חיל האוויר הגיעו ליום היערכות והתחזקות בישיבת נתיבות ישראל בראשות הרב דוד חי הכהן.

השיעור בבית הרב צילום: ללא קרדיט

השר ניר ברקת השתתף השבוע בחתונת קרוב משפחתו בגוש עציון ותועד מפזז עם החתן והחברים.

השר ברקת בחתונה ללא קרדיט

בכנס השנתי של דייני רשת ארץ חמדה-גזית קרא הרב יעקב אריאל להגביר את החשיפה הציבורית לפעילות בתי הדין לממונות.

הכנס השנתי של הדיינים צילום: ללא קרדיט

למעלה מ-700 משתתפים הגיעו לאירוע השנתי של עמותת "שרק תחייך" בתיאטרון ירושלים. האירוע, שנערך בשיתוף עיריית ירושלים ובמעמד ראש העיר משה ליאון, עסק במניעת אובדנות בקרב בני נוער ומבוגרים.

את הערב הנחה השחקן טל מוסרי והופיע בו הזמר נתן גושן. מאחורי העמותה עומד מאור וולף, שהקים אותה בגיל 14 לאחר שאיבד את אחותו רונית ז"ל. כיום, בגיל 18, הוא עומד בראש פעילות המשלבת העלאת מודעות וסיוע במימון טיפולים נפשיים.

האירוע של עמותת "שרק תחייך" Noa_mazal_100

בבית הספר "בית אל בנים" נערך טקס הוקרה לתלמידים שאבותיהם שירתו במילואים במהלך המלחמה, לצד אנשי צוות ובני ובנות זוג של משרתי מילואים. התלמידים זכו לליווי מיוחד לאורך השנה וקיבלו תעודות הערכה ושי סמלי.

עם התלמידים צילום: ללא קרדיט

על רקע הצעת החוק לביטול חוק ההתנתקות, נפגשה ח"כ לימור סון הר-מלך בכנסת עם תלמידות אולפנת חפץ חיים ועם ארבע מורות שגורשו מגוש קטיף.

סטרוק עם אולפנת חפץ חיים צילום: ללא קרדיט

שר החינוך יואב קיש ביקר ביישוב חומש המתחדש, סייר בגן הילדים שנפתח במקום וקיבל מילדי היישוב שי כהוקרה על תמיכתו בחידוש ההתיישבות. את הביקור יזם ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

קיש בחומש צילום: ללא קרדיט

השרה אורית סטרוק בחרה בעדי וולס לתפקיד מנכ"לית השירות הלאומי-אזרחי. וולס, בת 42, בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית ואם לשבעה ילדים, מכהנת כיום כמנהלת אגף בכיר רווחה במשרד העלייה והקליטה. בעלה הוא הרב אופיר וולס, מרבני בני דוד.

עדי וולס צילום: דוברות

מערכת החינוך בקדומים מתחדשת עם מינויה של שירה ראובן למנהלת בית הספר הממלכתי-דתי "נחשון בנות" - בית הספר הראשון שהוקם בשומרון. ראובן, תושבת רבבה, מביאה עמה 16 שנות ניסיון במערכת החינוך.

שירה ראובן צילום: 'בקודש חזיתיך'

בישיבה התיכונית התורנית אורט יהודה בעפולה חתמו את שנת הלימודים במבצע החזרות השנתי "ברינה יקצורו", שבמסגרתו חזרו תלמידי הישיבה על כלל דפי הגמרא שנלמדו במהלך השנה. האירוע נחתם בחידון פומבי חגיגי.

סיום הש"ס צילום: ללא

עשרות נערי גבעות הגיעו בימים האחרונים לאומן והשתתפו בעבודות הכנה ושדרוג במתחם קברו של רבי נחמן מברסלב לקראת הגעת ההמונים בראש השנה.

שיפוץ קברו של רבי נחמן צילום: ללא

יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי, התארח השבוע בבית איגוד שומר ישראל וקיבל סקירה ממנכ"ל האיגוד יוסי לוי על שילוב חרדים בצה"ל ועל התרחבות המכינות הקדם-צבאיות וישיבות ההסדר החרדיות. השניים דנו גם בתוכניות להרחבת הישיבות ולהקמת "בית חייל חרדי".

אייל אוסטרינסקי בביקור צילום: ללא קריט

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לביקור בגוש עציון, סייר בקיבוץ כפר עציון ובבית ספר שדה כפר עציון, וצפה בחיזיון האור-קולי במרכז מורשת גוש עציון. במהלך הסיור פגש את אורי אלטמן, דור רביעי למייסדי כפר עציון, ששיתף אותו בסיפור משפחתו ובסיפורו של גוש עציון כולו.