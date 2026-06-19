נווה חבשוש, מהיישוב אדם בבנימין, הוא אחד מארבעת הלוחמים שנפלו באסון הכבד הלילה בדרום לבנון. הוא הותיר אחריו הורים - חיים ועינב ושני אחים - נועם ונסיה.

אביו של נווה, חיים, שיתף בפוסט שפרסם בפייסבוק בתחושותיו לאחר שקיבל את הבשורה הקשה מכל. "קציני צה"ל באו להודיע לנו הלילה את הבשורה המרה מכל. נוה, הבן המתוק והיקר שלנו, נהרג הלילה בלבנון", כתב האב.

הוא הוסיף "נשמח מאוד לראות את כולם ממשיכים לצאת לטיולים ולנסות להמשיך בשגרה ככל שניתן. על זה נוה שלנו נהרג. על מנת שנמשיך לחיות בארץ הזאת. בבטחה, בשמחה וברוגע. אוהב את כולכם".

באסון הכבד נפל גם מג"ד 52 בשיריון, סא"ל דור גדליה בן שמחון, בן 32 מקיבוץ בית השיטה.

פרטי התחקיר הראשוני מעלים כי במהלך הלילה, בסביבות השעה 00:20, מטרה חשודה, רחפן או טיל נ"ט, פגעה בטנק של כוחות גדוד 52 הפועלים בפיקוד צק"ח גבעתי במרחב הכפר תבנית. כתוצאה מפגיעת המטרה בטנק, נהרגו ארבעה הלוחמים.