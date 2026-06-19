אמג'ד שביטה, מנכ"ל מפלגת חד"ש, הציג את גרסתו למהלכים שהובילו לכך שמפלגת רע"מ לא הצטרפה לרשימה ערבית מרובעת לקראת הבחירות לכנסת.

בריאיון לערוץ הטלוויזיה הערבי-ישראלי "הלא TV" אמר כי הציבור הערבי בישראל מעוניין באחדות בין המפלגות, ללא קשר למבנה הרשימה.

לדברי שביטה, חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, היה היחיד שהתעקש על הקמת רשימה ערבית טכנית. הוא טען כי לעבאס הוצע לקבוע מצע פוליטי לרשימה המשותפת, אך ההצעה נדחתה, תוך עמידה על כך שלאחר הבחירות תפעל רע"מ באופן עצמאי מבחינה פוליטית.

עוד אמר שביטה כי יתר המפלגות הערביות הסכימו להקמת רשימה משותפת טכנית, בהתאם לדרישת רע"מ, אך ביקשו לקבוע גם מצע פוליטי משותף, כאשר לאחר הבחירות כל מפלגה תוכל לפעול בנפרד.

לטענת שביטה, בתגובה להצעה אמר עבאס כי התמודדות במסגרת רשימה משותפת וניהול משא ומתן משותף עלולים לפגוע בלגיטימיות שלו בעיני מחנה נפתלי בנט ואביגדור ליברמן.