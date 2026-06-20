אנחנו נחליט על מה מותר להפגין, כנגד מי ומתי, היכן ואיך להפגין ובאילו תנאים. יש רק דרך אחת בה פועלים הדיקטטורים, אם הם לא מקבלים את מה שהם רוצים, שהרי דמוקרטיה ובחירות לא באמת נחשבות במערב כשיטה הכי טובה וראויה להכרעה, אלא הרע במיעוטו לכאורה. השיטה שלנו ברורה - יש אליטה, מיעוט ערכי וצודק, שמחליטה מה מותר ומי מתיר לעצמו את האסור. על כך כבר הצהירו אי אילו מנהיגים בעבר: