אנו מקימים בזאת את "מפלגת הדיקטטורים". את המצע יבינו הנאורים ומזהי המגמות המדופלמים שבכם מתוך הכתוב להלן, השולטים במגדלי השן וצופים בעיקר שחורות ונצורות.
להלן המדיניות בה ננקוט בשבתנו בכס השלטון:
- לא נאפשר שום רפורמה. אנחנו יודעים היטב מה טוב, מתאים ונכון לנו, ובשל כך לכל העם. על כן נחליט מי יהיו השופטים, ראשי המוסדות הלאומיים, מערכות השלטון והארגונים השונים. נקבע אילו מפלגות יאושרו ו"יתחרו" בנו תחת תנאים מגבילים, מי יהיו חבריהן, באילו ועדות ישתתפו ועל מה יורשו לדון ולהצביע, ללא קשר לשיטת ההצבעה ולהיקף מצביעיהן.
מי שלא יישר עמנו קו - נוציאהו אל מחוץ לחוק, נאיים עליו ונבוא עמו חשבון. בהתנהלות דיקטטורית במדינת חוק א-ליבראלית, מותר לאיים על כולם, כולל על ראשי מערכות הביטחון, בלי להתנצל חלילה, למען יראו כולם ויראו. ככה מהווים דוגמא ומופת להתנהגות אחראית וערכית המצופה מההנהגה העליונה. יש רק צד אחד שיכול להפגין, לרדוף אחר אנשים ולשבש את הסדר הציבורי על פי היתר חוקי ומשפטי - ככה זה כשיש סדר ושליטה במה נכון וצודק בדיקטטורה נאורה, כל היתר - צפו פגיעה.
הבסיס הערכי עליו אנו נשענים כבר נאמר מפי גדולי האומה, לכאורה:
- "מי שקוראים לעצמם אנשי מפלגת הליכוד הם מזמן חברים בארגון פשע" נובמבר 2025.
- "מינויו לא ראוי, כשניבחר הוא ילך הביתה" אפריל 2026.
- 'אם ניבחר, ננקה את השירות הציבורי - כולל דוד זיני''; "אם אנחנו נרכיב את הממשלה - נדיח את ראש השב"כ דוד זיני, נצטרך לנקות את השירות הציבורי" ספטמבר 2025.
- "אתה המפכ"ל. תעצור לפני שיהיה מאוחר מדי. אני מציע לך לזכור שלא לעולם חוסן - נתניהו ובן גביר לא יהיו כאן תמיד להגן עלייך. ביום שאחרי הממשלה הנוכחית, האמת תצא אל האור ואם צריך גם נבוא איתך בחשבון" דצמבר 2024.
- "אני בפירוש מאיים על המפכ"ל" דצמבר 2024.
- "אני קורא חד משמעית, חד משמעית, למשרתי המילואים, לאזרחים הכי טובים של מדינת ישראל - אל תתייצבו למילואים. לא ירחק היום שהרמטכ"ל, המפכ"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ, נשיאת בית המשפט העליון ושאר ראשי מערכות בחברה הישראלית יצטרכו לשאול את עצמם האם אנחנו מוכנים לשתף פעולה עם ממשלה שגוררת אותנו לפשיזם עמוק" מרץ 2023.
- אנחנו נחליט על מה מותר להפגין, כנגד מי ומתי, היכן ואיך להפגין ובאילו תנאים. יש רק דרך אחת בה פועלים הדיקטטורים, אם הם לא מקבלים את מה שהם רוצים, שהרי דמוקרטיה ובחירות לא באמת נחשבות במערב כשיטה הכי טובה וראויה להכרעה, אלא הרע במיעוטו לכאורה. השיטה שלנו ברורה - יש אליטה, מיעוט ערכי וצודק, שמחליטה מה מותר ומי מתיר לעצמו את האסור. על כך כבר הצהירו אי אילו מנהיגים בעבר:
- "אנשים צריכים להביע את מחאתם. כנגד ממשלת הזדון והרשע יש רק דרך אחת - מרי אזרחי רחב היקף. מחליפים דיסקט, לא עוד הפגנות מנומסות ופוסטים - רק מעשים" ינואר 2023.
- "מול הניסיונות לחיסול הדמוקרטיה נציב התנגדות אזרחית חד משמעית, ואם נצטרך להגיע למרי רחב היקף ובלתי אלים זה מה שנעשה. אני קורא כאן במסגרת הסביר ובלי לנקוט באלימות לעשות גם דברים בלתי-חוקיים - אין מנוס אלא לעשות זאת" יוני 2023.
- אנחנו מחליטים מי שייך לחברה במדינת ישראל, על מי להגן, היכן להגן עליו ובכלל מה להעניק לו, על בסיס הפליה מובנית. אין דין אחד זהה לכל האזרחים, בהתאם למדדים שנחליט עליהם כמו שירות צבאי, דת ואמונה. מה עושים בדיקטטורה עם קבוצות באוכלוסייה שלדעת השליט אינן מתנהגות ותורמות כפי שהוא מצפה? היש מזהה מגמות שיודע לקבוע האם זה "מריח" כמו בזמן ובמקום אחר?
- "קבר יוסף זה הזיה מטורפת. הייתי שם הרבה מאוד פעמים, זה מופרע. רק לחשוב שחיילי צה"ל יכולים להיהרג כדי לאבטח קבוצות חרדים שאפילו לא משרתים בצבא" אוגוסט 2022.
- "החרדים הם לא העתיד של המדינה, הם לא קבוצה שיכולה למשוך את החברה הישראלית למעלה" יולי 2022 ; "אי אפשר לקיים אוכלוסיית ענק שגדלה בקצב מהיר, אוכלוסייה טפילה במדינת ישראל" ספטמבר 2023.
- "אלה לא אנשים, אלה תתי אדם, אנשים בזויים. קלקולו של העם היהודי" (על מתיישבי חומש שפונו) ינואר 2022 . הבהרה- נתבטא בחומרה בעיקר כלפי אזרחים יהודים וחלילה לא כנגד ערבים - הם נעלבים בקלות ונהיים מסוכנים לא פחות.
- נשלוט בתקשורת. חופש ביטוי לכל האזרחים זה פאסה. התקשורת צריכה להחזיר עטרה ליושנה ולשרת רק צד אחד במפה - את זה ששולט. לכן נסגור ערוצים, נבטל היתרים ורישיונות, נסתום פיות ונתנשא מעל כולם. כמובן שנרתום את מערכת המשפט לצדנו כפי שעשינו בזמנו עם סגירת ערוץ 7 והשארת המתחרה הראויה:
- "שתי ספינות עגנו מול חופי מדינת ישראל. לאחת קראו 'ארץ הצבי' של ערוץ 7. האונייה השנייה של אייבי נתן ששידרה את 'קול השלום'. אחת מהן (ערוץ 7) בית המשפט העליון סגר, למרות שהכנסת אישרה את השידורים. ואחת מהן בית המשפט לא עשה לה דבר".
- "כשאנחנו נעלה לשלטון, אנחנו נסגור את הערוץ הזה" (על ערוץ 14) דצמבר 2025 .
יצאנו לדרך מזמן, עכשיו אנו רק "קוראים לילד בשמו" כי האמת התגלתה ו"רואים לנו" - הצביעו ל"דיקטטורים" או שעדיף שלא תצביעו.