ח"כ דוד ביטן הביע התנגדות חריפה ליוזמה לבטל את הפריימריז בליכוד ולהחליפם בוועדה מסדרת. בריאיון שהעניק לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm אמר כי השיטה אינה מתאימה לאופייה של התנועה ועלולה לפגוע בעתידה.

לדבריו, "מה שאני אומר שהשיטה הזו של הוועדה המסדרת לא מתאימה לליכוד. הליכוד על בסיס דמוקרטי כל השנים. כל הבסיס של הליכוד זה הקשר בין הנבחרים למתפקדי המרכז, זה נותן חיות למפלגה. אי אפשר לשנות שיטה חודש לפני הפריימריז". עוד הוסיף כי, "נתניהו היה רוצה כמובן להיות כמו יתר המפלגות, זה מדגדג לו בידיים, מה שנקרא - אבל זה לא מתאים לליכוד".

ביטן הזכיר כי בנימין נתניהו נכנס בעבר לליכוד בזכות ההליך הדמוקרטי, לאחר שלדבריו "הנסיכים" במפלגה לא רצו בו. הוא הזהיר כי ביטול הפריימריז יביא לדעיכת התנועה, וכשנשאל אם הליכוד עלול להימחק ללא השיטה השיב, "תוך שמונה שנים - לדעתי כן".

בהמשך הריאיון אמר כי אף שאינו מרוצה מכל חברי הרשימה הנוכחית, אין הוא קובע את הרכבה. בהתייחסו לח"כ טלי גוטליב העריך כי גם אם תוקם ועדה מסדרת, "נתניהו ישים את טלי גוטליב ברשימה", והוסיף כי אם ראש הממשלה מבקש לשלב מועמדים מטעמו, ניתן לעשות זאת באמצעות מספר מקומות שמורים.

לדבריו, גם אם נתניהו יפסיד במאבק על שיטת הבחירה הפנימית או בבחירות הכלליות, הוא לא יפרוש מהחיים הפוליטיים. "אני לא רואה מצב כזה, הוא בטבעו לוחם", אמר, והזכיר כי לאחר הקמת ממשלת בנט-לפיד נותר נתניהו בכנסת עד שחזר לשלטון.

ביטן התייחס גם ליחסי ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והעריך כי למשבר ביניהם יש השלכות פוליטיות. "טראמפ עושה נזק לליכוד, זה ברור לגמרי מבחינת ההתנהלות שלו, אבל אנחנו נדע להסתדר עם זה", אמר, והוסיף כי מדובר קודם כול בנזק למדינת ישראל ורק לאחר מכן לליכוד. עוד העריך כי ישראל צפויה לעמוד בפני סבבי מלחמה עם איראן אחת לשנה וחצי או שנתיים, בשל הצורך להתמודד עם התעצמות מערך הטילים שלה.