סיום מסכת בגנים רועי חדי

עשרות תלמידים השתתפו הבוקר (שני) ביום הגיבוש הראשון של השלוחה החדשה של ישיבת בני דוד בעלי, שתיפתח בא' אלול ביישוב גנים שבצפון השומרון.

בין המשתתפים היו בוגרי כיתות י"ב שסיימו בימים האחרונים את לימודיהם בתיכון וצפויים להתחיל את לימודיהם בישיבה בשנה הקרובה, לצד תלמידים משנים ב' ו-ג'. במהלך היום נפגשו התלמידים עם צוות הישיבה, קיימו פעילויות היכרות וגיבוש ושמעו על חזון הקמת בית המדרש החדש.

אחד מרגעי השיא של היום היה סיום מסכת חגיגי שערך תלמיד הישיבה מתן כהן. מדובר בסיום המסכת הראשון שנערך בגנים מאז נעקר היישוב במסגרת תוכנית ההתנתקות לפני 21 שנים.

הישיבה החדשה תפעל כשלוחה של הישיבה הגבוהה בני דוד בעלי, בראשות הרב יהודה סדן. בראש הישיבה בגנים יעמוד הרב נריה בולק.

הרב בולק אמר במהלך האירוע: "ברוך ה', זכינו לעלות היום עם כ-40 תלמידים ליישוב גנים לקראת פתיחת ישיבת בני דוד בא' באלול. במהלך היום קיימנו סיור ביישוב, שיחות עם יוסי דגן ועם אברכי הישיבה, ועסקנו בגיבוש החבורה ובהיכרות עם החזון הרוחני של בית המדרש החדש. בעזרת ה' נעלה לגנים בתחילת זמן אלול, נפתח את שערי בית המדרש ונצמיח מקום של תורה שיהיה מקור אור וברכה לצפון השומרון המתחדש".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן פנה לתלמידים ואמר: "תזכרו את הבוקר הזה, אתם עושים היסטוריה. 21 שנה אחרי הגירוש אנחנו עומדים כאן ומקיימים את השבועה שנשבענו לחזור לצפון השומרון. אנחנו לא רק בונים בתים ויישובים, אנחנו בונים על יסודות אדירים של תורה וערכים".

הוא הוסיף כי "כאן בגנים תקום ישיבה לתפארת שתוסיף אור גדול לכל האזור, ולצידה יישוב גדול ומשגשג. אנחנו נחושים להביא לכאן משפחות רבות ולהפוך את החזרה לצפון השומרון למציאות של אל חזור. כאן תהיה ישיבה ענקית ויישוב ענק, והדור הזה זוכה להיות חלק מהתיקון ההיסטורי הזה".

פתיחת הישיבה בא' אלול הקרוב היא חלק מהמהלך הרחב לחידוש ההתיישבות בצפון השומרון ולהקמת מוסדות תורה וחינוך ביישובים המתחדשים באזור. הישיבה צפויה לקלוט את מחזור התלמידים הראשון שלה כבר בשנת הלימודים הקרובה.