שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הודיע היום (שני) כי וושינגטון הנפיקה רישיון כללי זמני למשך 60 יום, המאפשר הפקה, שינוע ומכירה של נפט איראני.

לדברי בסנט, מדובר בצעד שננקט במסגרת מזכר ההבנות שעליו חתמו ארצות הברית ואיראן לאחר השיחות שנערכו בשווייץ.

בהודעה שפרסם בחשבונו ברשת X ציין בסנט כי במקביל לצעדים האמריקניים, איראן התחייבה לשורה של צעדים מצדה כחלק מההבנות שהושגו בין הצדדים.

בין היתר, לדבריו, התחייבה טהרן "לאפשר מעבר חופשי ופתוח במצר הורמוז" וכן לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) להיכנס למדינה.

במקביל, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי. די. ואנס נשא הצהרה לתקשורת בתום יומיים של שיחות עם המשלחת האיראנית והביע שביעות רצון מההתקדמות שהושגה. "מצפים לביקור של הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית כבר השבוע - אולי כבר היום", אמר.

ואנס ציין כי נרשמה התקדמות משמעותית בסוגיית הגרעין, והוסיף כי "האיראנים הזמינו פקחים לבחון את אתר הגרעין שלהם. זה מה שביקשנו שיקרה. הייתה לנו התקדמות בנושאי גרעין נוספים".

הוא התייחס גם ל"מנגנון למניעת חיכוכים" שעליו הוסכם במהלך השיחות. "לפעמים הפסקת אש משמעותה שיורים קצת פחות, רצינו שיהיה מנגנון מסודר", אמר. בהתייחס לישראל וללבנון הוסיף כי "לישראל אין שאיפות טריטוריאליות בדרום לבנון. הם שם רק כדי למנוע ירי מלבנון".

לדבריו, ארצות הברית מקיימת תיאום מלא עם ישראל ועם שותפותיה באזור. "אנחנו בקשר רצוף עם הישראלים לכל התהליך, כך גם עם כל שותפינו האזוריים - הסעודים, הלבנונים. זו לא עסקה שאנחנו כופים על האזור, אלא האזור ביקש מאיתנו שנקדם את העסקה", אמר.

ואנס מנה את הישגי ההבנות עד כה וציין כי "מצר הורמוז פתוח, מחיר הנפט יורד". עם זאת הדגיש כי הדרך להסכם קבע עדיין ארוכה: "בנינו פה יסודות טובים להסכם סופי - אבל יש עוד מה לעשות. צריך להתקדם בסוגיות הגרעין והכלכלה".

בסיום דבריו התייחס לדיווחים על הפשרת נכסים איראניים ואמר כי וושינגטון תפעל לוודא שהכספים יופנו לרווחת אזרחי איראן ולא למימון טרור. "נוודא שהם ילכו לטובת האזרחים באיראן ולא למימון טרור", אמר. "זה יעשה את החקלאים בארה"ב עשירים יותר".