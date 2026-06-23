שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, התבטא בחריפות בפתיחת פגישת המשא ומתן עם נציגי לבנון נגד המעורבות ההולכת וגוברת של איראן במדינה.

"לפני 4 סבבים עלינו כולנו על אותה רכבת, כשהיא הייתה בדרך לכיוון ברור. שלום מלא בין המדינות, הוצאת איראן החוצה, פירוק חיזבאללה ושלום וביטחון ללבנון בין ישראל. היום, הרכבת הזו בסכנת ירידה מהפסים", הזהיר לייטר.

הוא הוסיף "קיימת סכנה שחיזבאללה קיבל זריקת עידוד. אין ספק שהוא חש מחוזק ונועז יותר".

בסבב הנוכחי, החמישי של השיחות, משתתפים שגרירי שתי המדינות בארצות הברית ובהשתתפות נציגים מצה"ל בדרגת תא"ל.

מטרת השיחות היא לסכם את הפרטים הראשוניים של נסיגת כוחות צה"ל מחלקים מדרום לבנון.

בתחילת השבוע הסכימה ארה"ב להקים מנגנון לבירור הפרות של הפסקת האש בלבנון - בהשתתפות איראן וקטאר - ללא ישראל. גורמים המעורים בנושא אומרים שלא היה סיכוי למעורבות ישראלית במנגנון בשל הנוכחות האיראנית, אך ארה"ב אמורה לשקף את העמדה הישראלית במנגנון.