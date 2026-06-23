עילי בוטנר בכנס 'החלמה כפולה' תמונה: יצחק שוקרון

בכנס "החלמה כפולה - על התמודדות נפשית והתמכרויות", שנערך במשכן הכנסת ביוזמת יו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ח"כ מיכל וולדיגר, ובשיתוף "עמותת משפחות בריאות הנפש", התארח הזמר והיוצר עילי בוטנר שסיפר על ההתמודדות האישית שלו.

"גדלתי לתוך מציאות כזאת כמעט מאז שאני זוכר את עצמי. גדלתי בקיבוץ ואחי הגדול - שממש הערצתי - וכשהתרחש במשבר הגדול חווינו את כל קשת הרגשות - מבושה ומקושי גדול והסתרה ועד הקבלה וההפנמה והצמיחה. כתבתי עליו הרבה שירים", שיתף בוטנר.

הוא סיפר כיצד נוצר השיר "שווים" ולאחר מכן איך עלו בראשו המלים של "מכתב לאחי". "וא סיפר לי שסילקו אותו מסוכנות רכב ואמרו לו 'אנשים כמוך אנחנו לא רוצים'. הוא התקשר אלי וסיפר לי וכשהוא ניתק כתבתי לו מכתב העצמה - שהפך לשיר".

המטרה המרכזית של הכנס היתה לשים סוף למציאות שבה המערכת הציבורית מפוצלת לשני עולמות נפרדים, מה שמאלץ את המטופלים לנוע ביניהם לבד ומונע הסתכלות על האדם כשלם. בנוסף, הכנס ביקש לתקן את העוול שבהדרת המשפחות, שהן לא פעם הגורם היציב היחיד המלווה את המתמודד לאורך השנים, מקבלת ההחלטות.

"כבת משפחה בעצמי, אני מכירה מקרוב את המשמעות של ללוות אדם אהוב בדרך מורכבת", מסבירה ח"כ וולדיגר. "תחלואה כפולה היא נושא שדורש מאתנו לחשוב מחדש, לחבר בין מערכות ולהקשיב למי שחי את המציאות הזו מקרוב. הגיע הזמן שקולה של המשפחה יישמע ויקבל משקל".