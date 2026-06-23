עתירה דחופה נוספת הוגשה לבג"ץ בניסיון לעצור את הגרלת "דירה בהנחה", בעקבות הקריטריון החדש שנכנס לתוקף בחודש שעבר ומחייב הסדרת מעמד צבאי כתנאי להשתתפות בתוכנית.

העתירה הוגשה באמצעות עו"ד יהודה אבלס בשם ארגון "אמת ליעקב בישראל" ומספר משפחות שנחסמו מהשתתפות בהגרלה.

העותרים מבקשים מבית המשפט להוציא צו ביניים שיקפיא את ההגרלה שהסתיימה אמש ויורה על הארכת מועד ההרשמה.

הרקע לעתירה הוא החלטת מועצת מקרקעי ישראל לקבוע כי אזרח המוגדר בנתוני צה"ל כחייב גיוס שלא הסדיר את מעמדו, לא יוכל להשתתף בתוכנית הדיור הממשלתית.

לטענת העותרים, ההחלטה יושמה באופן מיידי גם כלפי אלפי משפחות שכבר החזיקו בתעודות זכאות תקפות, אשר הונפקו חודשים קודם לכן לאחר תשלום אגרות והשלמת ההליכים הנדרשים.

לדבריהם, מדובר בפגיעה חמורה בעקרון ההסתמכות של משפחות שתכננו את עתידן הכלכלי על בסיס הזכאות שניתנה להן. לטענתם, חלק מהמשפחות נמנעו מרכישת דירה בשוק החופשי והמשיכו לשלם שכר דירה מתוך הנחה שיוכלו להשתתף בהגרלות.

בעתירה נטען גם לפגמים בהליך המנהלי. לפי הנטען, החסימה מתבצעת באופן אוטומטי באמצעות הצלבת נתונים עם מערכות צה"ל, מבלי שהאזרחים מקבלים הודעה מנומקת ומבלי שניתנת להם זכות טיעון או אפשרות להציג טענה לטעות ברישומים.

עוד טוענים העותרים כי התקנה החדשה שולבה במסגרת הסעיף העוסק בהנפקת תעודות זכאות חדשות, ולכן אין לה תחולה על תעודות שכבר הונפקו בעבר.

בעתירה צוין כי היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון התריעה בעבר מפני המהלך. העותרים מוסיפים כי המדינה אינה שוללת זכויות דיור גם ממי שהורשעו בעבירות פליליות חמורות, ולכן אין הצדקה לשלול זכאות ממשפחות בשל סוגיית המעמד הצבאי.

"החלטה זו הופכת תוכנית שנועדה לסייע למשפחות חסרות דירה לכלי ענישה פוליטי", נטען בעתירה. כעת ממתינים העותרים להכרעת בג"ץ בבקשה לעצור את ההגרלה עד לבירור הטענות.