משרד הבינוי והשיכון החל הבוקר (ראשון) לשלוח את הודעות הזכייה לזוכי ההגרלה ה־11 של תוכנית "דירה בהנחה", שנערכה בשבוע שעבר.

במסגרת ההגרלה הוקצו 7,922 יחידות דיור ב־19 יישובים ברחבי הארץ. להגרלה נרשמו 114,848 משקי בית זכאים, שביצעו יחד כ־1.7 מיליון הרשמות, לאחר שכל משק בית יכול היה להירשם לעד שלושה יישובים ולכלל הפרויקטים המוצעים בהם.

אחד הנתונים הבולטים הוא שיעור הזכייה של משרתי המילואים. מתוך 25,394 משרתי מילואים שנרשמו, 4,734 זכו באפשרות לרכוש דירה במחיר מוזל - שיעור זכייה של כ־18.6%, כמעט אחד מכל חמישה נרשמים.

בסך הכול מהווים משרתי המילואים כ־60% מכלל הזוכים. זאת בעקבות יישום תוכנית "ממילואים למפתח", שבמסגרתה הוקצו לראשונה כ־50% מהדירות למשרתי מילואים פעילים, כאשר כמחצית מהמכסה יועדה ללוחמים. יתר הזוכים מקרב המילואימניקים נבחרו במסגרת מסלולי הזכאות הרגילים.

מספר הדירות הגדול ביותר שהוגרל הוא במעלה אדומים, שם הוצעו 1,663 יחידות דיור. אחריה ניצבות קריית גת עם 1,433 דירות וכפר סבא עם 1,045 דירות.

דירות נוספות הוגרלו במזכרת בתיה, בית שמש, רכסים, בית דגן, קדימה-צורן, בת חפר, חדרה, אשדוד, נהריה, בני עי"ש, ראשון לציון, כפר מנדא, יהוד, אילת, יקנעם עילית ורחובות.

ההגרלה נערכה באמצעות מערכת ממוחשבת, תחת פיקוח רואה חשבון ובניהול ועדת ההגרלות של משרד הבינוי והשיכון. כלל הנרשמים צפויים לקבל הודעת SMS אישית עם תוצאות ההגרלה, ובמקביל ניתן להתעדכן גם באזור האישי באתר התוכנית.