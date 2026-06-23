ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, השתתף היום (שלישי) בוועידת מרכז השלטון המקומי MUNI EXPO 2026 והתייחס לאתגרים המרכזיים העומדים בפני הרשויות המקומיות, בדגש על תחומי החינוך והתחבורה.

לדברי ליאון, אחד השינויים המרכזיים שהיה מבקש לקדם הוא הרחבת סמכויות הרשויות בתחום החינוך. "אין ספק שהייתי עושה שינוי משמעותי בחינוך - הייתי מבקש יותר סמכויות בנושאי חינוך", אמר.

לצד זאת התייחס גם לתחום התחבורה וציין כי כבר כיום מתבצעים מהלכים בכיוון זה. "וכמובן, תחבורה - שזה משהו שעכשיו אנחנו כבר מקבלים", הוסיף.

בהתייחסו למצב הביטחוני ולתפקוד העיר במהלך המלחמה, אמר ליאון כי ירושלים חוותה פחות אזעקות ביחס לאזור המרכז. "היו לנו בערך חצי מכמות האזעקות שהיו במרכז, ולשמחתנו לא היו הרבה נפילות, למעט אחת או שתיים", ציין.

ראש העיר הדגיש את חשיבות המוכנות למצבי חירום ואת יכולתה של העירייה להגיב במהירות לאירועים חריגים. "הייתי מעדיף שלא נצטרך לחוות את הניסיון הזה בכלל, אבל אין לי ספק שאם קורה משהו - אנחנו יודעים להפעיל את המערכות מהרגע להרגע, מאפס למאה", אמר.

לדבריו, בעירייה פועל חמ"ל חירום פעיל המאפשר לתת מענה לתושבים בזמן אמת. "לדאוג לתושבים זה ממש לא פשוט, אבל עשינו את זה בהצלחה רבה", סיכם.