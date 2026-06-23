שורדת השבי האשימה באו"ם: "למה שתקתם?" האו"ם

שורדת השבי אילנה גריצ'ווסקי הגיעה לישיבה ה-62 של מועצת האו"ם לזכויות האדם בז'נבה. מטרת הגעתה הייתה להעלות למודעות את האלימות שהופעלה נגד קורבנות טבח 7 באוקטובר ונגד החטופים בעזה.

"אני חייבת לדבר עבור אלו שכבר אין להם קול, כדי שיבינו על מה החיילים שלנו נלחמים יום ולילה", שיתפה גריצ'ווסקי, שציינה כי זוהי פעם ראשונה שהיא מתראיינת מאז שחרור בן זוגה, מתן צנגאוקר.

את אילנה ליוותה מירב לפידות, והשתיים הובאו לארגון על ידי עמותת "UN Watch" הפועלת בז'נבה ומנטרת את החלטות האו"ם. בעמותה מצביעים על הטיה קבועה, כאשר מספר הגינויים נגד ישראל בין השנים 2006 ל-2025 עמד על 112 - כמעט מחצית מהגינויים לכל שאר העולם יחד.

שגריר ישראל למוסדות האו"ם בז'נבה, דניאל מרון, הסביר כי קיים מאמץ מרוכז של ה-BDS להפוך את הקורבנות לאשמים, וכי הדווחית המיוחדת רים אלסאלם מפיצה שקרים ואינה מוכנה להודות במה שעברו הנשים הישראליות.

הדוח שהגישה אלסאלם למועצה הזכיר את "הסבל הפלסטיני" 11 פעמים, בעוד שעל זוועות 7 באוקטובר או קשיי תושבי ישראל לא נכתבה אף מילה. מנכ"ל "UN Watch", הלל נוייר, מתח ביקורת על המצב ואמר, "יש משהו אבסורדי בכך שדווקא הדוח של שליחת האו"ם למאבק באלימות נגד נשים הופך למסמך שמוחק את קורבנות חמאס". נוייר הוסיף כי בזמן שאלסאלם מאשימה את ישראל, אילנה ניצבת כדי להעיד על כך שנשים ישראליות הותקפו ונחטפו.

במהלך הדיון פנתה גריצ'ווסקי ישירות אל אלסאלם והציגה עדות אישית קשה מיום הטבח ומזמן השבי: "ב-7 באוקטובר פרצו מחבלים לקיבוץ שלנו, הם נגעו בי והתעללו בי. התעוררתי חצי עירומה כאשר 7 מחבלים גוהרים מעלי", סיפרה באולם המתוח והוסיפה, "חזרתי עם ירך שבורה, לסת שבורה ונשמה פצועה". אילנה האשימה את הדווחית בשתיקה ובהכחשה וקראה לעברה, "אני עוד אישה ישראלית שהתחננה שלא יפגעו בה - למה שתקת? בבקשה תסתכלי עליי".

בתום הנאום, כשאילנה רעדה ולוותה אל מחוץ לאולם, הגיבה אלסאלם לדברים באופן חלקי. היא טענה כי בנוגע לאלימות ב-7 באוקטובר נגד נשים ונערות ישראליות, היא מפנה להצהרה הפומבית באתר שלה. אלסאלם הוסיפה: "כבר שלוש שנים שאני מבקשת לדבר עם שורדי 7 באוקטובר ולבקר בישראל ועזה, ממשלת ישראל דחתה את פניותיי". הדווחית סיכמה כי היא מוכנה להיפגש עם הדוברת, ומיהרה לעזוב את האולם בתום הדיון.