אברכים שניגשו לבחינות ההסמכה לרבנות במסלול הדיינות ממתינים לקבלת הציונים שלהם כבר יותר משנה וחצי. בין הנבחנים הממתינים נמנים גם תלמידים בכוללים דתיים-לאומיים ומשרתים במערך המילואים.

הבחינות הללו נחשבות למסלול התובעני ביותר בעולם הרבנות, והן דורשות היערכות של כעשר שנים ולימוד היקף נרחב של ספרות הלכתית.

מבדיקות שנערכו מול אגף הבחינות ברבנות הראשית לישראל עולה כי בשנתיים האחרונות קיים משבר חמור בבדיקת המבחנים, המונע את מסירת הציונים לנבחנים שניגשו אליהם בתחילת החורף ובאביב שעברו.

המחדל נוגע לארבע הבחינות המרכזיות בכתב, שלוש מתוכן על חלקי הספר "חושן משפט" ואחת על "אבן העזר". לפי הנהלים, מבחנים אלו נבדקים על ידי דיין מכהן או דיין בדימוס בלבד, אולם בשנים האחרונות נוצר קושי באיתור דיינים שיפנו מזמנם לבדיקת המבחנים המפורטים.

לפני כשמונה חודשים הגו ברבנות הראשית פתרון למשבר, במסגרתו ייקבע כי גם עוזרים משפטיים של דיינים יוכלו לבדוק את מבחני הדיינות. למרות הזמן הממושך שחלף מאז גיבוש הפתרון, טרם פורסם המכרז הרשמי המאפשר לבודקים הפוטנציאליים להציע את מועמדותם לתפקיד. כתוצאה מכך, הפתרון שנמצא אינו מיושם בפועל והסחבת בבדיקת הבחינות נמשכת.

אברכים שמחכים לתוצאת הבחינה שנה ויותר אמרו בראיון לעיתון "ידיעות אחרונות": "המצב משדר זלזול בנבחנים. אותו גוף שתפקידו לשמור על כבודה של התורה, מבזה את לומדיה ואת מי שניגשו למבחנים הכי קשים. יש אנשים שסיימו את המבחן והם לא יודעים אם עברו או לא, אחרי שהתכוננו אליו שנים".

הנבחנים הוסיפו ותיארו את הקשיים הנובעים מהעיכוב הממושך בפרסום התוצאות. הם ציינו: "את המתח של אחרי מבחן והמחשבות אם יצטרכו לגשת אליו שוב, הם סוחבים איתם לא כמה שבועות אלא שנה ואף יותר. כמובן גם שכשעובר כל כך הרבה זמן, מי שיצטרך לגשת למבחן חוזר יצטרך להתחיל את הכל מהתחלה. לכן בדיוק קבעו דד-ליין של 120 ימי עסקים מאז הבחינה ועד מתן הציון, אבל לא מתחשבים בדד-ליין ולא מתחשבים בנו. שילמנו מראש גם 600 שקלים על כל מבחן, עבור הפקת המבחנים ובדיקתם, אבל לא קיבלנו את התמורה".