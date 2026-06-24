ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף היום (רביעי) את מערכת המשפט ואת ההליך המתנהל נגדו, לאחר שסיים את עדותו בבית המשפט.

בדבריו טען נתניהו כי המשפט נגדו פוגע לא רק בזכויותיו האישיות אלא גם בזכותם של אזרחי ישראל לבחור את מנהיגיהם.

"אחרי 10 שנים של גיהנום, שאני מנסה להוביל את המדינה הזאת מול אתגרים אולי הגדולים ביותר - הדבר הנבזי, השקרי, המרושע הזה בא לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכויות הציבור לבחור".

בשבוע שעבר החקירה הנגדית של נתניהו הגיעה לסיומה, לאחר חודשים ארוכים של עדות במסגרת משפטו. הדיון האחרון התמקד בעיקר בתיק 2000 והתנהל באווירה מתוחה, שכללה עימותים חריפים בין נתניהו לבין נציגי התביעה.

עם סיום הדיון הסתיימה רשמית החקירה הנגדית של נתניהו. בשלב הבא צפויים לחקור אותו סנגוריהם של ארנון מוזס ושאול אלוביץ', ולאחר מכן תיערך החקירה החוזרת מטעם פרקליטיו.

אם הדיונים יתנהלו כמתוכנן, עדותו של ראש הממשלה צפויה להסתיים במהלך השבועות הקרובים.