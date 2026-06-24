תיעוד מפעילות המשטרה צילום: דוברות המשטרה

שוטרי תחנת בית שמש עצרו מוקדם יותר השבוע 11 שוהים בלתי חוקיים באתר בנייה ברחוב נהר הירדן בעיר.

החשודים נמצאו כשהם מסתתרים מאחורי קיר גבס שהוקם במיוחד במטרה להסתרתם מפני כוחות הביטחון. השב"חים עוכבו על ידי השוטרים, הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ובהמשך הורחקו מחוץ לשטחי מדינת ישראל.

במקביל חתם סגן מפקד מחוז ירושלים תת-ניצב רונן עובדיה על צו מנהלי לסגירה מיידית של אתר הבנייה למשך 30 ימים.

מפקד תחנת בית שמש, סגן ניצב אלדד פרץ, התייחס לפעילות המשטרתית ואמר: "לא ניתן לעבור לסדר היום מול מציאות שבה מעסיקים ומלינים בוחרים להעמיד את בצע הכסף מעל לביטחון הציבור".

לדבריו של מפקד התחנה, "הלנת שוהים בלתי חוקיים אינה 'חיסכון בעלויות', אלא הפקרות ביטחונית מסוכנת המהווה סיכון ממשי לכלל אזרחי המדינה".

הוא סיכם והבהיר כי שוטרי תחנת בית שמש ימשיכו לפעול בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותם, כדי להגיע לכל מי שמפר את החוק ומסכן את ביטחון הציבור בשביל רווח אישי.