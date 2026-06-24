סערת מעצר העריקים החרדיים עולה שלב ומאיימת להצית עימות חזיתי חדש בין הקואליציה לדרגים המשפטיים.

גורמים משפטיים בכירים הביעו ביממה האחרונה הסתייגות חריפה מהיוזמה החדשה של המפלגות החרדיות, והדגישו כי חקיקת ביטול המעצרים של עריקים חרדים - אותה מנסים לקדם כעת בבליץ פרלמנטרי - אינה עומדת בקריטריונים משפטיים בסיסיים ובאמות מידה של חקיקה תקינה.

לפי דיווח שפורסם היום (רביעי) ברשת ב', אותם גורמים משפטיים מעריכים כי למהלך החקיקתי הנוכחי אין כל היתכנות משפטית, והוא אינו צפוי לעמוד במבחן בג"ץ בשום קונסטרוקציה.

בעקבות כך, ההערכה הרווחת בקרב גורמים בקואליציה היא שהייעוץ המשפטי לכנסת יסרב להעניק גיבוי ליוזמה, שמתוכננת לעלות כהוראת שעה.

המהלך הנוכחי מגיע בעקבות פגישה שנערכה אתמול בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר ש"ס אריה דרעי ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני.

השניים הציגו לנתניהו דרישה חד-משמעית: לקדם באופן מיידי חקיקה שתביא להפסקת מעצרי הצעירים החרדים על ידי המשטרה הצבאית, ובמקביל להאיץ את חקיקת "חוק יסוד: לימוד התורה".

נתניהו, מצדו, מיהר להתיישר עם השותפות החרדיות והבהיר בפגישה כי הוא מחויב לחלוטין לאישור החוקים הללו ולקידומם המהיר במערכת הפרלמנטרית.

כדי לעקוף את המכשולים הפוליטיים והלוחמניים שבחוק הגיוס המקורי ולרוץ קדימה במהירות, בקואליציה רוקחים תוכנית חריגה: למחוק מחוק הגיוס את כל הסעיפים המורכבים והמחלוקתיים, ולהשאיר בטקסט סעיף אחד בלבד - זה המורה על שחרורם של העריקים החרדים ועל עצירת המעצרים.

אלא שתוכנית "ההנדסה החקיקתית" הזו נתקלת כבר עכשיו בחומה בצורה. היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, הבהירה בשיחות סגורות כי היא תתנגד למהלך מסיבות משפטיות מהותיות.

המשמעות היא שגם אם הקואליציה תחליט ללכת על הראש של הדרג המקצועי, המהלך יגיע לבג"ץ ללא הגנה משפטית של הכנסת - מה שעלול להוביל לפסילתו המהירה של החוק ולמשבר קואליציוני חריף עוד יותר.