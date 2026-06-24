מחבל חמאס זוהה היום (רביעי) סמוך למעבר כרם שלום בצד העזתי של הגבול, באירוע ביטחוני חריג שהוביל להקפצת כוחות צה"ל לאזור.

המחבל נעצר בידי כוחות הביטחון והועבר לחקירה. צה"ל הדגיש כי המחבל נתפס כשהוא אינו חמוש.

במסגרת הפעילות הוקפצו למקום כוחות צה"ל וכן צוות "טקילה", הכולל אנשי ימ"מ ושב"כ, במטרה לשלול איומים נוספים במרחב.

בתוך כך, הבוקר צה"ל הודיע כי תקף והשמיד במהלך הלילה ארבע עמדות שיגור רקטות במספר מוקדים ברחבי רצועת עזה.

לפי הודעת צה"ל, עמדות השיגור הוקמו על ידי ארגוני הטרור ברצועה בתקופה האחרונה, לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף, והיו מוכנות לשיגור לעבר כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

בצבא ציינו כי העמדות היוו "איום מיידי", ולכן הוחלט לפעול להשמדתן. ההודעה מאשרת שארגוני הטרור ברצועה המשיכו לפעול להתעצמות ולהכנת תשתיות טרור גם במהלך תקופת הפסקת האש.

עוד נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם הקיים, וימשיכו לפעול להסרת איומים מיידיים על אזרחי ישראל ועל הכוחות הפועלים בשטח.