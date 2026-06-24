צה"ל תקף בדרום רצועת עזה מוקדם יותר השבוע וחיסל את אכרם מחמד מחמוד אבו מאצ'י, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

אבו מאצ'י השתתף בטבח ב-7 באוקטובר בעוטף עזה ואף תועד במהלכו.

בצה"ל ציינו כי בתקופה האחרונה, המחבל ניסה לפעול לשיקום הארגון ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

שלשום פרסם צה"ל כי סיכל שני מחבלים ברצועה בסוף השבוע שעבר. אחד המחוסלים הוא אחמד מוניר חליל זאזא, אחראי ההנדסה של גדוד מערב ג'באליה במרחב העיר עזה.

המחבל פעל לייצור וחלוקת אמצעי לחימה בין הפלוגות ושימש כאחראי על בניית מטענים ובתים ממולכדים.

בצה"ל ציינו כי בעת האחרונה, זאזא ניסה להטמין מטענים בקרבת הקו הצהוב, במטרה לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

בתקיפה נוספת שבוצעה בצפון הרצועה, חוסל המחבל חסין צפדי, מפקד מערך הצליפה בעיר עזה.

צפדי היה אחראי לאורך המלחמה על כלל מתווי הצליפה נגד כוחותינו במרחב העיר עזה. בתקופה האחרונה, הפר באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש, וניסה לפעול להכשרת מחבלים ולקידום מתווי צליפה נוספים נגד כוחות צה"ל.