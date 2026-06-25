כך התפוצצה פגישת הרמטכ"ל באדיבות ערוץ 14

הסערה סביב פגישת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר עם ראשי ישיבות ההסדר, שנועדה לעסוק בשירות המעורב בחיל השריון, ממשיכה לעורר מחלוקת וסערה בקרב מוסדות הציונות הדתית.

התקיימה ללא השתתפותם של ראשי המכינות הקדם-צבאיות.

ערוץ 14 דיווח אמש כי הפגישה התקיימה ללא השתתפותם של ראשי המכינות הקדם-צבאיות זאת מאחר שהרמטכ"ל בחר שלא להזמין את ראש מכינת עלי, הרב יגאל לוינשטיין.

על פי הדיווח, זמיר התעקש להסיר את שמו של הרב לוינשטיין מרשימת המוזמנים לפגישה. ההודעה הועברה לרב באמצעות גורמים בצבא, שהבהירו כי הרמטכ"ל אינו מעוניין בנוכחותו, על רקע מכתב ששלח לתלמידיו ובו קרא להימנע משירות בסיירת מטכ"ל בשל שילוב לוחמות ביחידה.

עוד נאמר בדיווח כי ראשי המכינות הקדם-צבאיות ראו במהלך פגיעה בדרכם ובהנהגתן של המכינות, והחליטו שלא להגיע לפגישה אף שהוזמנו אליה. חלקם ציינו כי החרמת ראש מכינת עלי, שמבין בוגריה נפלו עשרות לוחמים במלחמה האחרונה ונחשבת לאחד ממוסדות הדגל של הציונות הדתית, מהווה תקדים שאין להסכים לו.

במקביל רב שהשתתף בפגישה והיה מעורב בה הבהיר בשיחה עם ערוץ 7 כי בניגוד לפרסום כלל לא מדובר בהחלטה מכוונת להחרים רבנים, אלא ברצף של טעויות מצד כל המעורבים.

לדבריו, הרב יגאל לוינשטיין זומן להשתתף בפגישה, אך כ-12 שעות לפני קיומה בחר לפרסם מכתב נוסף בתקשורת שבו שב ומתח ביקורת על צה"ל בנושא השירות המעורב. בעקבות הפרסום התעורר זעם בקרב גורמים בצבא, שביקשו ממנו שלא להגיע לפגישה.

עוד הוא מבהיר כי ראשי המכינות לא החרימו את הפגישה אלא הרגישו שלא בנוח להגיע בנסיבות האלה ושלחו את אסף שור כנציגם לפגישה. בנוסף, הוא דוחה את הטענה שלפיה הרמטכ"ל החרים רבנים וראשי ישיבות הסדר ומסביר כי צה"ל לא יכול לקיים פגישה עם כל ראש ישיבה בארץ ולכן ביקש משלושת האיגודים של הישיבות לבחור נציגים מטעמם - וכך אכן נעשה על ידם בלבד וזו החלטה שאינה קשורה לצה"ל כלל.

נזכיר כי במהלך הפגישה הדגיש הרמטכ"ל לראשי ישיבות שהגיעו למפגש כי בכוונתו להמשיך בשילוב חיילות בכוח הלוחם. לדבריו, "אחת מאבני היסוד לשילוב מגוון רחב של אוכלוסיות בשירות היא מימוש פקודת השירות המשותף - המאפשרת שירות זה לצד זה ולא זה על חשבון זה - ושמירה על כבודם של כלל המשרתים".

עוד הבהיר זמיר כי בכוונתו "להמשיך לחזק את מימוש הפקודה ופקודות שגרה נוספות, שבאופן טבעי, העמידה בהן דורשת יתר הקפדה בתקופה של לחימה כה ארוכה". הוא הוסיף כי "במסגרת הרחבת שילוב הנשים בתפקידי מפתח ובתפקידי לחימה - שהיא בעלת חשיבות מבצעית אדירה וצה"ל ימשיך לפעול להרחבתה - הקמת מסגרות ופתיחת תפקידים ימומשו בהלימה מלאה לפקודת השירות המשותף בשגרה, בחירום ובמלחמה. מהלכים אלה יבוצעו בהתאם לצרכים המבצעיים ותוך עמידה בסיפים המקצועיים - ללא פשרות".