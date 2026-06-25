בוועידת השלטון המקומי MUNI EXPO 2026 שוחחנו בערוץ 7 עם ראשי רשויות מיהודה ושומרון שמדברים על הצורך בהחלת הריבונות וביטול ההבדלים בין מה שמתרחש משני צידי הקו הירוק.

אור פירון-זומר, ראש מועצת אורנית, מסבירה: "אנחנו חלק לא רק אינטגרלי אלא מוביל ברשויות במדינת ישראל. יש לנו שותפויות משמעותיות בכל תחום כמעט. אם היינו עסוקים רק בעצמנו - לא היינו מקבלים את הפתרונות שלנו. דווקא מתוך החיבור - אנחנו מגיעים יחד להישגים".

שרון אלפסי, ראש מועצת בית אריה-עופרים, מדגיש כי "יהודה ושומרון היא ההגנה של מדינת ישראל וכולם מבינים את זה. צריכים לדבר בשפה אחת - מדינת ישראל - שכוללת את הכל".

עוזאל ותיק, ראש מועצת קדומים, מסביר: "אני מסתכל על חברי מקו התפר - דרום השרון, עמק חפר, כפר סבא, ראש העין - אלו רשויות שכאילו חברות במועצת יש"ע. הן יושבות איתנו עם הצבא ודורשות את אותן דרישות כמונו. ברור שהגבול המדומיין של הקו הירוק - לא רלוונטי. גם בנושאים המוניציפליים היומיומיים אין הבדל. בסוף כשבראש העין מדברים על ביוב משטחי הרשות הפלסטינית ולא מטופל - זו אותה בעיה כמו אצלנו. האפשרות היחידה לקיים חיים מוניציפליים רגילים, היא לבטל את הסכמי אוסלו ולעבוד בריבונות מלאה ביהודה ושומרון".

ראש המועצה המקומית בית אל, שי אלון, שהשתתף בועידה, מסר כי גם בבית אל ניתן לראות את תרומתם של גופי הסיוע והחברות הכלכליות לקידום פרויקטים משמעותיים. "ללא החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי לא היינו בונים היום בית ספר גדול ומשמעותי במועצה המקומית בית אל. ודרך אגב, לא רק בבית אל. המילה 'שיתוף פעולה' היא לא 'nice to have'. אם לא הם, רוב הרשויות במדינת ישראל לא יוכלו לספק שירותים מינימליים לתושביהן. בלי הרשויות המקומיות במדינת ישראל אי אפשר לחיות. ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה במלחמה".

במהלך הדיון עסק אלון גם בפיתוח תחומי האנרגיה ברשויות המקומיות ובתרומתם לחוסן הכלכלי והביטחוני של הרשויות. לדבריו "אם אנחנו רוצים להיות עם חופשי בארצנו, אנחנו צריכים לייצר גם עצמאות כלכלית. ההתחדשות האנרגטית מייצרת לרשות המקומית מקור הכנסה נוסף, מקטינה עלויות ונותנת לה יציבות לטווח ארוך".

בנוסף, קרא אלון לממשלה ולמוסדות השלטון המרכזי ללמוד מדרכי העבודה של הרשויות המקומיות. לדבריו, למרות מחלוקות שקיימות בין ראשי הרשויות, רוב העשייה הציבורית מבוססת על הסכמות ועל עבודה משותפת. "השלטון המרכזי במדינת ישראל צריך לשאת את עיניו לשלטון המקומי ולראות איך אנחנו, ראשי הרשויות, עובדים ביחד באמת", אמר. "על שמונים אחוז מהדברים אנחנו מסכימים ועליהם אנחנו עובדים כל הזמן. תראו את הדינמיקה בין ראשי הרשויות. אני מציע לשלטון המרכזי ללמוד מאיתנו איך עושים את ה'ביחד' הזה, וככה מנצחים".