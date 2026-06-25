ראש ישיבת אלון מורה הרב אליקים לבנון, ראש ישיבת ניר הרב נעם ולדמן וראש ישיבת הכותל הרב ברוך וידר אמרו לערוץ 7 כי ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון במחזור הגיוס הקרוב באוגוסט, למרות שחתמו לאחרונה על מכתב שהביע התנגדות למהלך.

ההתבטאות מגיעה שעות ספורות לאחר שאסיפת ראשי ישיבות ההסדר, שבה השתתפו קרוב ל-50 ראשי ישיבות, החליטה ברוב גדול כי בני ישיבות ההסדר ימשיכו להתגייס לשריון.

הרב לבנון הסביר את ההחלטה ואמר, "בישיבת ראשי הישיבות הוחלט שבאוגוסט שולחים לשריון, ואחר כך, בהתאם להתפתחויות, יוחלט".

עמדתו של הרב לבנון משליכה גם על הרב שחר אימבר, שותפו לראשות ישיבת אלון מורה, ועל הרב יעקב ידיד, ראש ישיבת כרמיאל ותלמידו, שנמנו אף הם עם החותמים על המכתב.

מוקדם יותר הודיע איגוד ישיבות ההסדר כי לאחר דיון ממושך ופגישה עם הרמטכ"ל ובכירי צה"ל, הוחלט שבני הישיבות יתגייסו לשריון באוגוסט הקרוב.

ההחלטה התקבלה על רקע הדיון סביב הפיילוט לשילוב לוחמות בשיריון שייפתח בנובמבר הקרוב והשלכותיו על חיילים שומרי הלכה.

באיגוד הדגישו כי השיח עם צה"ל יימשך במטרה להבטיח את יכולתם של בני הישיבות לשרת בהתאם להלכה ולפקודת השירות המשותף.

לצד זאת ציינו כי אף שההחלטה התקבלה ברוב מוחץ, היו גם דעות מיעוט שסברו שיש להמשיך ולהתנגד לגיוס לשריון במתכונת הנוכחית.