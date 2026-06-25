הקריאה לנתניהו ותגובת הקהל מתוך השידור

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא היום (חמישי) נאום מקיף בטקס סיום קורס קצינים קרביים בבה"ד 1, שבו סקר את הישגי המלחמה, שיבח את לוחמי צה"ל והציג את תפיסתו הביטחונית לגבי המשך המערכה בזירות השונות.

במהלך הנאום נשמעה קריאת "לך הביתה" מאחד הנוכחים, בעת שנתניהו שיתף על חבר שאיבד בקרב במהלך שירותו בסיירת מטכ"ל. בתגובה נשמעו מהקהל קריאות תמיכה רבות בראש הממשלה, ובהן "היידה ביבי".

בפתח דבריו פנה לקצינים ולקצינות החדשים ואמר כי הם מייצגים את השילוב בין איכות לכמות שעליו נשען צה"ל. לדבריו, המפקדים הצעירים שניצבו מולו מבטאים את רוחו של עם ישראל ואת תחושת השליחות המאפיינת את דור הלוחמים הנוכחי.

נתניהו הודה למשפחות השכולות ולפצועי המלחמה וציין כי גבורתם מלווה אותו בכל ביקוריו בבתי החולים ובמרכזי השיקום. הוא הוסיף כי מאחורי כל קצין וקצינה עומדים הורים ומשפחות שהנחילו ערכים של אהבת הארץ, התמדה ותרומה לכלל.

בהמשך התייחס ראש הממשלה למלחמה הנוכחית ואמר כי מדובר במערכה בעלת חשיבות היסטורית שאינה נופלת בחשיבותה ממלחמת העצמאות. לדבריו, מתקפת 7 באוקטובר הייתה חלק מתוכנית רחבה שנועדה להביא להשמדת ישראל, אך בפועל ישראל הצליחה להפוך את המצב על פניו.

לדבריו, "רק עיוור יגיד 'אין הישגים'". נתניהו ציין בין היתר את המבצעים "עם כלביא" ו"שאגת הארי" ואמר כי מדובר ב"הישג כביר". הוא הוסיף כי למרות ההישגים, המשימות הביטחוניות טרם הושלמו. "יש עוד דברים לבצע, לעשות מול איראן וחמאס", אמר.

בהמשך דבריו הדגיש ראש הממשלה כי השינויים שחלו בעקבות המלחמה אינם מתבטאים רק בזירה האזורית אלא גם בתודעה הלאומית: "שינינו מהיסוד את כללי המשחק באזורנו, אבל בראש ובראשונה שינינו את עצמנו". לדבריו, ישראל הצליחה "לפרוץ את מחסום הפחד ביוזמה ובהתקפיות".

לדברי נתניהו, ישראל הצליחה במהלך המלחמה לפגוע בשורת בכירים בארגוני הטרור ובציר האיראני. הוא הזכיר את חיסוליהם של יחיא סינוואר, אסמאעיל הנייה, מוחמד דף וחסן נסראללה, לצד פגיעה בתשתיות וביכולות צבאיות של גורמים נוספים באזור.

נתניהו עם הקצינים צילום: דוברות

ראש הממשלה חזר על קביעתו כי ישראל שינתה את פני המזרח התיכון. לדבריו, כבר בימים הראשונים למלחמה העריך כי ישראל תוכל לחולל שינוי אזורי עמוק, וכיום ניתן לראות את תוצאותיו בשטח.

בהתייחסו לרצועת עזה אמר כי ישראל מחזיקה כיום ביותר מ-60 אחוזים משטח הרצועה. לדבריו, השילוב בין הפעילות הצבאית, השליטה בציר פילדלפי ותוכניות השיקום האזרחיות בנגב המערבי הוביל לחיזוק יישובי העוטף ולהתחדשות האזור.

ראש הממשלה התייחס גם למצב בגבול הצפון ואמר כי ישראל הקימה אזורי חיץ בדרום לבנון ובסוריה כדי למנוע איומים עתידיים. הוא הדגיש כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מאזור הביטחון בדרום לבנון כל עוד הדבר נדרש לצורכי ביטחון.

בנוגע לאיראן הצהיר נתניהו כי ישראל לא תאפשר למשטר האיראני להשיג נשק גרעיני. לדבריו, עמדה זו תישמר בין אם ייחתם הסכם בינלאומי ובין אם לא.

את דבריו חתם בפנייה ישירה לקצינים החדשים וקרא להם להמשיך להוביל מתוך דוגמה אישית, אחריות ותחושת שליחות. לדבריו, עוצמתה של ישראל נשענת בראש ובראשונה על אנשיה ועל רוח הלחימה שלהם, והיא זו שתבטיח את עתידה של המדינה גם בעשורים הבאים.