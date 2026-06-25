בשדולה למען האישה החרדית והדתית הגיבו הערב (חמישי) בחריפות להחלטה לפסול את מינויה של אסתי שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות שפורסמה בערוץ 7 וטענו כי מדובר באפליה על רקע דתי.

בהודעת השדולה נכתב כי שרייבר עברה את כלל ההליכים המקצועיים הנדרשים, קיבלה אישורים משפטיים ונבחרה לתפקיד, ורק לאחר מכן הוחלט לפסול את המכרז. בשדולה תהו מדוע הטענות בנוגע לתנאי הסף לא הועלו במהלך הליך הבחירה עצמו.

"התירוצים המשפטיים הם רק תירוץ. הפיכת הכללים באמצע המשחק מוכיחה שמישהו פשוט לא רצה לראות מנכ"לית דתייה עם מטפחת", נמסר מהשדולה..

יו"ר השדולה וסגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר מלך, טענה כי פסילת המינוי נובעת מזהותה הדתית של שרייבר: "פסלו את אסתי שרייבר מסיבה אחת בלבד - כי היא אישה דתייה עם כיסוי ראש".

לדבריה, "כל האבירים והאבירות שמדברים בלי סוף על 'ייצוג נשים' בשירות הציבורי, נעלמים פתאום כשמדובר באישה מקצועית עם מטפחת שנבחרה על ידי שר מהימין. זו צביעות מטורפת".

היא הבהירה: "לא נשתוק על האפליה הזו ולא ניתן לאף אחד לקבוע לנשים דתיות וחרדיות תקרת זכוכית בגלל המראה או האמונה שלהן. זו עוד סיבה למה צריך יותר אנשי ימין במערכת, וכאלו שהוכיחו עצמם כאמיצים".

התגובה מגיעה לאחר שהשופטת שולמית דותן הודיעה לשר המורשת עמיחי אליהו על פסילת מינויה של שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. בהחלטתה קבעה כי תנאי הסף שנקבעו במכרז היו נמוכים מהנדרש בחוק ולכן יש לפסול את ההליך.

מוקדם יותר מתחו גם גורמים המעורים בפרטי המינוי ביקורת על ההחלטה וטענו כי שרייבר עמדה בכל הדרישות שנקבעו, עברה את הליך האיתור המקצועי וזכתה לאישור היועץ המשפטי של משרד המורשת. לדבריהם, ההסתייגויות מהליך המינוי הועלו רק לאחר שנבחרה המועמדת.

אחד הגורמים תהה: "האם מחכים לראות מי הנבחר ואז משנים את כללי המשחק? מדובר בניסיון לשים מקלות בגלגלי הממשלה ועוד ניסיון לטרפד מינוי מקצועי רק בגלל שמדובר במינוי של שר בממשלת הימין".

על פי אותו גורם, פסילת המינוי נובעת מהיותה של שרייבר "אישה דתיה עם כיסוי ראש". לדבריו "הוועדה לא היתה פוסלת מינוי של אף אדם אחר עם הקריטריונים האלה. אבל כשמדובר באישה מקצועית עם רקורד מרשים של עשייה ועומדת בכל הקריטריונים. זו החלטה פוליטית ולא מקצועית בעליל".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "הנימוק הרשמי - 'משפטי'. הנימוק האמיתי - לא מתאים לדיפ סטייט מנכ"לית דתייה עם מטפחת. ספרו לנו עוד על כמה 'כואב לכם' היעדר הנשים בשירות הציבורי".