בוועידת השלטון המקומי MUNI EXPO 2026 עסקו הנוכחים, בין היתר, בשאלת הטמנת האשפה שהופכת להיות סוגייה בוערת שנוגעת בכל הרשויות.

ראובן לדיאנסקי, המשנה לראש עיריית תל אביב-יפו ויו"ר חירייה - איגוד ערים דן לתברואה, מסביר את הבעיה. "עד סוף השנה או לכל או תחילת שנת 2027 ייגמרו המקומות להטמנה של פסולת. אני קורא למשרד להגנת הסביבה להסדיר גם מטמנות חדשות וגם להגדיל את הקיבולת של המטמנות הקיימות. זה צו השעה והם חייבים לטפל בזה באופן מיידי".

"הסכנה הגדולה היא שאם אנחנו לא נוכל להטמין פסולת, חירייה לא תוכל לקלוט פסולת מהרשויות המקומיות, ועלול להיווצר מצב שהזבל ייערם ברחובות הערים, דבר שיפגע גם בבריאות וגם באיכות החיים של הציבור", הוא מוסיף.

דפנה רבינוביץ, ראש מועצת שוהם ויו"ר ועדת איכות הסביבה במרכז השלטון המקומי, מדגישה כי "הבעיה היא שאנחנו מייצרים זבל בבתים הפרטיים, הרשות המקומית אוספת את האשפה ומעבירים אותה לאתר שבו מטפלים בה. אם אין מקום לפנות את האשפה, אנחנו פשוט נטבע בה. זה מה זה המצב היום. אין יותר אתרים, כל האתרים מלאים, כל המטמנות מלאות ואין איפה לשפוך אשפה".

היא מזהירה כי בשל המצב שנוצר, גורמים עברייניים נכנסים לתמונה, באופן שבסופו של דבר פוגע באזרחי המדינה. "לטפל באשפה ולהטמין אותה נהיה מאוד יקר וזה הכניס את העולם התחתון לתמונה. גורמים עבריינים מנצלים את המצב, לוקחים את הפסולת ולא רוצים לשלם להטמנה, ולכן הם לוקחים את הפסולת הזאת לרשות הפלסטינית ושם שורפים את הפסולת וכל המדינה סובלת מזה".

חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש העיר מודיעין-מכבים-רעות, מזהיר: "אנחנו נמצאים רגע לפני המשבר הגדול ביותר. אנחנו עדיין מנסים לפתור זאת ולייצר רשות אשפה, שבה השלטון המקומי הוא הגורם הדומיננטי והמרכזי מצד אחד, ומצד שני שבכספנו יקימו מתקנים בצורה מהירה שהתכלית שלהם לטפל באשפה".

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן מספרת: "כשנכנסתי למשרד להגנת הסביבה מצאתי מציאות קשה. 80% מהפסולת בישראל מוטמנת, אזורי ההטמנה הם בעיקר בדרום - שהפך לפח הזבל הגדול של ישראל".

בשלטון המקומי דורשים לעבור למתקני השבה שימחזרו את הפסולת ויפיקו אנרגיה. השרה סילמן מבהירה שמתקני ההשבה יוקמו בקרוב: "הטמנה זה אירוע שמזהם קרקע, אוויר ומים. זו שיטה ישנה לטפל בפסולת. אנחנו משנים ומביאים את מהפכת הפסולת של ישראל, רצים אל הקמת מתקני קצה 'מזבל-לזהב', מפסולת לאנרגיה, מתקנים שאליהם מכניסים את הפסולת ומייצרים אנרגיה, חשמל וחום".

השרה סילמן הציגה במהלך הועידה תכנית לפיתרון משבר הפסולת בישראל, ובראשה הקמת 'רשות הפסולת הלאומית'.

"במשך שנים משק הפסולת בישראל התנהל ללא גוף לאומי אחד שמרכז את התכנון", היא אמרה בועידה, "התשתיות והמדיניות בתחום. אם למדינת ישראל יש רשות למים וגופים לאומיים המנהלים את משקי החשמל והתחבורה, הגיע הזמן להקים גם רשות פסולת לאומית".

השרה סילמן הוסיפה: "זהו צעד אסטרטגי שיבטיח תכנון ארוך טווח, יקדם הקמת תשתיות חיוניות, יחזק את הרשויות המקומיות ויאפשר למדינת ישראל להתמודד עם אתגרי הפסולת של העשורים הבאים. זהו נדבך מרכזי במהפכת הפסולת שאנחנו מובילים ובמעבר של ישראל ממשק המבוסס על הטמנה למשק מתקדם, יעיל ובר־קיימא."