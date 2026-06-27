תערוכת MUNI Expo שנערכה השבוע בתל אביב הפגישה את בכירי הרשויות המקומיות מכל רחבי הארץ עם החידושים והפתרונות העדכניים בתחומי השירות המוניציפלי.

במהלך האירוע הוצגו מגוון טכנולוגיות ומיזמים שנועדו לסייע לרשויות לשפר את איכות החיים של התושבים.

בין התחומים שעמדו במוקד התערוכה ניתן היה למצוא פתרונות בתחומי איכות הסביבה, החינוך, התחבורה והשירות לתושב. המציגים הציגו חידושים שנועדו לייעל את עבודת הרשויות ולשפר את חוויית התושבים במגוון תחומי החיים.

התערוכה שימשה גם כמפגש מקצועי בין ראשי רשויות, מנהלים ובכירים מהמגזר הציבורי והעסקי, שנחשפו למגמות ולפיתוחים החדשים בעולם השלטון המקומי. במסגרת האירוע הוצגו יוזמות שמטרתן לקדם חדשנות ולספק מענה לאתגרים העומדים בפני הרשויות.

בין הפתרונות שהוצגו בתערוכה היו גם כלים לשיפור חוויית הלמידה בבתי הספר, לצד טכנולוגיות סביבתיות ומערכות מתקדמות שנועדו לייעל את השירותים העירוניים ולשפר את איכות החיים של התושבים. בנוסף, הוצגו פתרונות המותאמים לצורכי הרשויות בתחומים שונים, במטרה לסייע להן להעניק שירות מתקדם ויעיל יותר לציבור.