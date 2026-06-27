מזכיר הממשלה, עורך הדין יוסי פוקס, פנה הערב (מוצאי שבת) ליו"ר ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, בבקשה לקדם סעיף מתוך חוק הגיוס הקובע הקפאת הליכים פליליים נגד לומדי תורה.

הפנייה מגיעה בצל הודעת ועדת הכנסת כי תאיץ בשבוע הקרוב את מרתון הדיונים בהצעת חוק יסוד: לימוד תורה.

במכתבו ביקש פוקס להקפיא את ההליכים הפליליים נגד תלמידי הישיבות לתקופה של שלושה חודשים.

במכתב כתב פוקס, "צעדי האכיפה מרחיקים ולא מקרבים, ויוצרים תחושת רדיפה, כאב והקצנה", ובהמשך ביקש "הקפאת ההליכים הפליליים לתלמידי הישיבות לתקופה בת שלושה חודשים".

עוד הודגש במכתב כי הקפאת ההליכים אינה פוטרת את תלמידי הישיבות מהסנקציות הכלכליות החלות עליהם. עוד נכתב כי אין במהלך משום פטור משירות או קבלת אישור צה"ל לדחיית שירותם.