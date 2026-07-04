רשות המסים פתחה בימים האחרונים במהלך רחב היקף מול עשרות ישיבות ומוסדות תורניים ברחבי הארץ.

במסגרת המהלך נדרשים המוסדות להוכיח כי תלמידיהם הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא כתנאי להמשך קבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, המאפשר לתורמים ליהנות מזיכוי במס.

במסגרת המהלך נשלחו למוסדות מכתבים רשמיים, שבהם התבקשו ראשי הישיבות לחתום על תצהיר שלפיו אין בין תלמידיהם מי שנקרא לשירות ביטחון ולא הסדיר את מעמדו כחוק, וכן שאין במוסד תלמידים המוגדרים כעריקים.

בנוסף, הם נדרשו להתחייב שלא יקלטו בעתיד תלמידים שלא הסדירו את מעמדם הצבאי, כל עוד המוסד מחזיק באישור לפי סעיף 46.

עוד דורשת רשות המסים מהמוסדות להעביר רשימות מלאות של כלל התלמידים, הכוללות שמות ומספרי תעודות זהות, ולצרף מסמכים המעידים על הסדרת המעמד הצבאי של כל תלמיד. בין המסמכים שניתן להציג: תעודת חוגר, תעודת שחרור, אישור פטור משירות או אישור על מועד גיוס עתידי.

לפי ההנחיות שנשלחו לישיבות, אי העברת המסמכים או אי עמידה בתנאים עלולים להביא לשלילת האישור לפי סעיף 46, ובכך למנוע מהתורמים למוסדות לקבל הטבת מס בגין תרומותיהם.

המהלך מגיע בעקבות הנחיית היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שניתנה בסוף חודש מאי, ולפיה יש למנוע מתן הטבות מס למוסדות שבהם לומדים תלמידים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא.

במסגרת ההנחיה הוחלט גם על הקמת צוות ייעודי שיבחן מניעת מסלולי מימון עקיפים למוסדות אלה.