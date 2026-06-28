חבר הכנסת משה אבוטבול (ש"ס) פנה למנכ"ל תאגיד השידור הציבורי גולן יוכפז בדרישה לבדיקת התבטאות בשידור ולנקיטת צעדים משמעתיים בעקבות דבריו של המגיש רוני קובן ב"כאן רשת ב".

במכתב צוין כי במהלך השידור אמר קובן "תכניסו איזה חרדי שנחבוט בו ביחד" - אמירה עליה התנצל המגיש במהלך השידור. אבוטבול ציין כי מדובר באמירה חמורה ביותר החוצה כל גבול של שיח ציבורי ראוי, אשר אינה יכולה לחסות תחת חופש הביטוי.

לדבריו, אמירה הקוראת או משתמעת כקריאה להפעלת אלימות כלפי ציבור שלם היא בלתי מתקבלת על הדעת ועלולה לעורר שאלות בדבר היבטים פליליים.

בנוסף, נכתב כי מצופה מגוף שידור ציבורי הממומן מכספי משלם המיסים לנהוג באחריות, להוקיע עידוד אלימות ולא לנרמל שיח מסוג זה. "קשה להשתחרר מן התחושה שאילו אמירה דומה הייתה נאמרת כלפי כל קבוצה אחרת בחברה הישראלית, הייתה מתעוררת סערה ציבורית ותקשורתית רחבה" כתב אבוטבול.

בסיום המכתב דרש ממנכ"ל התאגיד להביא לשימוע של קובן עם השלכות לפיטוריו, לפרסם הבהרה והתנצלות רשמית בכל כלי המדיה של התאגיד, ולהפיק לקחים מערכתיים למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.

בתגובה לפניה השיב יוכפז כי קיבל את המכתב והעביר את הנושא לטיפול של חטיבת החדשות. בנוסף העביר יוכפז את המכתב לד"ר אורי פז, נציב קבילות הציבור של התאגיד, שהוא הגורם המטפל במקרה זה, והבטיח שהתאגיד ישיב בהקדם.

אבוטבול הודה למנכ"ל התאגיד על התגובה המהירה והוסיף כי הוא מקווה שהנושא ייבדק בכל הכלים המקצועיים והמשפטיים.

בסיום דבריו הוא ציין כי "לא מדובר בעוד אמירה אלא בהתרת דם של למעלה ממליון תושבים בישראל שכל 'חטאם' מסתכם בכך שהם נמנים על הציבור החרדי, ולכן חשוב שיוסקו מסקנות מעשיות בלי מריחת זמן".