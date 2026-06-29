גלית חזות, אמו של סרן דוד חזות ז"ל שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, סיפרה בריאיון לתוכנית "קלמן ליברמן" בכאן חדשות על בנה ועל בקשתו האחרונה ממנה.

דוד, בן 21 מאשקלון ומפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעיר והותיר אחריו אם ואחות.

לדבריה, שבועיים לפני נפילתו ביקש ממנה בנה, "אם יקרה לי משהו, אני אמשיך בחיים". היא סיפרה כי דוד האמין שהכול בידי שמיים ואמר לה, "אם צריך לקרות משהו - יקרה. זה לא יהיה משנה איפה".

גלית תיארה כי בתקופה האחרונה כאב לבנה במיוחד מצבם של חלק מחייליו. לדבריה, לאחר שיצא לחופשה בת חמישה שבועות, הקדיש את זמנו לביקורי בית אצל לוחמיו, ושב מהם מוטרד לאחר שנחשף למצוקות כלכליות ולמחסור בתנאים בסיסיים עבור חלקם.

לדבריה, דוד סייע לחיילים גם מכספו הפרטי והעביר את קצבת הפיקוד שלו לטובת לוחמיו. "הוא עשה הכול ונתן כספים מהכיס שלו", סיפרה, והוסיפה כי הבטיחה על קברו להמשיך את דרכו ולפעול למען החיילים הזקוקים לסיוע.

עוד סיפרה כי דוד איבד את אביו לפני חמש שנים, למד במכינה הקדם-צבאית "אשר רוח בו", והתעקש להתגייס לחטיבת גולני למרות ניסיונותיה לשכנעו לבחור במסלול אחר. היא הוסיפה כי לאחר שחרורו תכנן להינשא לבת זוגו ולהשתלב בשירות בשב"כ.

מתחקיר ראשוני של התקרית עלה כי בסביבות השעה 02:00 בלילה, בעת שכוח מצוות הקרב של חטיבת גולני נכנס לסריקת מבנה חשוד במרחב דיר סיראן שבדרום לבנון, נפתחה לעברו אש מטווח קצר על ידי מחבל חיזבאללה. דוד נהרג בתקרית, לוחם נוסף נפצע באורח קל, ולאחר האירוע פעלו הכוחות במרחב ואותרו מטרות לתקיפה.