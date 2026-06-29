הרמטכ"ל: אנחנו בצומת אסטרטגי דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שני) הערכת מצב מודיעינית, מבצעית, אסטרטגית ורב-זירתית לציון 1,000 ימים למלחמה. בכנס השתתפו חברי פורום המטה הכללי, מפקדי האוגדות ומפקדים נוספים מכלל זרועות צה"ל.

האירוע נפתח בדקת דומייה לזכר חללי צה"ל ונפגעי המלחמה, ולאחריה הושמעה הקלטת פקודת הקשר של אלוף-משנה אסף חממי ז"ל מתחילת מתקפת ה-7 באוקטובר.

בהמשך התקיים פאנל בהשתתפות מפקדים מהשטח, שעסק בהתמודדות המבצעית והפיקודית לאורך ימי הלחימה.

בפתח דבריו אמר זמיר: "אנחנו מקיימים כאן היום הערכת מצב מבצעית, מודיעינית, אסטרטגית רב-זירתית בסימן 1,000 ימים למלחמה. אנחנו מצויים בימים אלה בצומת אסטרטגי משמעותי במערכה".

בהמשך התייחס למשמעות הזיכרון במהלך המלחמה ואמר, "פתחנו את היום במעמד של זיכרון. הזיכרון הוא לא רק נחלת העבר - הוא מחדד לנו מדי יום את האחריות המוטלת עלינו ומכין אותנו לעתיד".

לדבריו, "אלף ימים ואלף לילות שאנו נלחמים באחת המערכות הארוכות, המורכבות והתובעניות ביותר שידענו. המנהיגות הקרבית, קבלת ההחלטות, ההובלה וגבורת הלוחמים מלפנים, תחת אש ובצמתי ההחלטות הקשים ביותר - הם שהובילו את צה"ל לנצח בכל הגזרות. יש כאן ניסיון מבצעי ופיקודי שלא היה בצה"ל מאז הקמתו. אנחנו מחויבים לחיילינו, לביטחונה של מדינת ישראל ולביטחונו של עם ישראל".

דקת דומייה צילום: דובר צה"ל

זמיר הדגיש כי אירועי ה-7 באוקטובר ממשיכים לעצב את פעילות הצבא גם כיום: "מתקפת השבעה באוקטובר הייתה מתקפה על עצם קיומו של העם היהודי. אנחנו זוכרים את הנופלים, את גבורתם ואת משפחותיהם, ולצדם את הפצועים בגוף ובנפש. הזיכרון הזה מחייב אותנו להמשיך להשתנות, לנוע קדימה, להפיק ולהטמיע לקחים במירוץ הלמידה האזורי".

הרמטכ"ל הוסיף כי הלחימה הובילה לשינויים משמעותיים בתפיסות המבצעיות של צה"ל: "המלחמה הזו שינתה את שיטות הלחימה, את התפיסות המבצעיות ואת האופן שבו אנחנו פועלים. אנחנו זוכרים, לומדים ונערכים להמשך הלחימה ולאתגרים הרבים שעוד לפנינו".

לקראת סיום דבריו התייחס לציפיות הציבור מצה"ל ואמר, "עיני אזרחי ישראל נשואות אלינו - מתוך ביקורת, מתוך הערכה ומתוך אהבה גדולה. אנחנו מחויבים להמשיך ולהעמיק את הישגינו, ובד בבד להוות מגדלור של אמת, של צניעות, של מקצועיות ושל אחריות".

את נאומו חתם במילים: "'החיטה צומחת שוב', כפי שהיה לאורך ההיסטוריה היהודית והיא תמשיך לצמוח בזכות מפקדי וחיילי צה"ל. האחריות כעת היא עלינו".