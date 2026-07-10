בטור וידאו בערוץ 7 התייחסה ד"ר חנה קטן למסמך "קווים מנחים" של משרד החינוך ולהשלכותיו על ילדים ובני נוער. לדבריה, כאשר מדובר בילדים, "אין מקום לניסויים אידאולוגיים".

לדברי קטן, המסמך אינו עוד הנחיה פדגוגית בלבד, אלא בעל השפעה עמוקה על עולמם הרגשי, הנפשי ולעיתים גם הרפואי של ילדים ובני נוער. היא טענה כי בשל כך נדרשות זהירות, אחריות ושקיפות מלאה מול ההורים.

עוד ציינה כי בימים אלה מתפרסם מסמך מקצועי של אנשי בריאות הנפש, המעלה ביקורת משמעותית על ההנחיות הקיימות וטוען כי הן אינן עומדות בסטנדרטים המקובלים של אתיקה רפואית ורפואה מבוססת ראיות. לדבריה, כאשר עולות שאלות מקצועיות כבדות משקל, על מערכת החינוך לעצור, לבחון מחדש ולהקשיב לאנשי המקצוע.

בסיום דבריה קראה קטן לשר החינוך, יואב קיש, לבטל את מסמך "קווים מנחים" במתכונתו הנוכחית ולגבש מדיניות חדשה, מאוזנת, אחראית ושקופה. לדבריה, מדיניות זו צריכה להעמיד בראש סדר העדיפויות את טובת הילדים, את זכותם של ההורים להיות שותפים ואת המחויבות למדע, לאתיקה ולרפואה מבוססת ראיות.