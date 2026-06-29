גורם בכיר בפרקליטות אומר כי יש לבחון מחדש את סעיף השוחד בכתב האישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הגורם, ששוחח עם כאן רשת ב', התייחס להמלצת השופטת רבקה פרידמן-פלדמן למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000.,

"ההמלצה מחייבת חישוב מסלול מחדש. היא אומנם הייתה גם בעבר, אבל יש לה משמעות אחרת אחרי עדות נתניהו", אמר.

דבריה של שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים נאמרו לאחר שביוני 2023 השופטים המליצו לראשונה לתביעה לסגת מאישום השוחד נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ולהשאיר את עבירת הפרת האמונים בשלושת התיקים 1000, 2000 ו-4000.

"לא תכננו לומר את זה, אבל לאחר שמיעת עדותו של ראש הממשלה, עמדתנו כפי שנשמעה ביוני 2023 עומדת בעינה", אמרה פרידמן-פלדמן בדיון שנערך היום ועסק בהרחבת ימי שמיעת עדי ההגנה לחמישה ימים בשבוע.

בקואליציה התרבו הקריאות לעצור את המשפט או למצוא דרך אחרת לסיימו. שר המשפטים יריב לוין אמר: "תשע שנים היו לרשויות אכיפת החוק כדי להעמיד את ההוכחות הדרושות לעניין השוחד, שהוא החשד המרכזי שנתפר נגד ראש הממשלה נתניהו. תשע שנים שבהן לא היה אמצעי פסול אחד שלא נעשה בו שימוש. המעט שניתן לעשות עכשיו הוא למנוע את המשך עיוות הדין והצדק. למנוע את המשך גרירת ראש הממשלה נתניהו לעוד שנים של דיונים משפטיים על אישומים זניחים ותקדימיים.

ראשי מערכת אכיפת החוק קיבלו מהשופטים הזדמנות אחרונה להציל במשהו את כבודה של המערכת, ולצמצם ולו במידת מה את הנזק האדיר שנגרם למעמדה, לאמון הציבור בה, ולמדינת ישראל כולה. לאירוע ההרסני הזה חייבים לשים סוף, בין בדרך של מתן חנינה, ובין בדרך של ביטול המשפט", הוסיף לוין.

שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב ברשת X כי "‏אחרי שנים של משפט סרק, התעללות ורדיפה פוליטית השופטים קוראים שוב לפרקליטות וליועצת המשפטית לבטל את סעיף האישום המרכזי בשוחד נגד רה"מ בנימין נתניהו. ואין קול ואין עונה. ‏המשפט חייב להתבטל מיד והאחראים לכתב האישום המפוברק הזה צריכים לתת את הדין".

השרה מירי רגב הוסיפה "בית המשפט מבקש בפעם השניה להסיר את סעיף השוחד כי כל בר דעת מבין שאין שוחד ולא היה שוחד. כולם מבינים שהתיקים הם תיקים תפורים. כפי שאמרתי בעבר נתניהו נרדף במשך שנים כי הוא העז לנצח שוב ושוב, והוא ינצח בעזרת השם גם בבחירות הקרובות".

יו"ר ש"ס אריה דרעי היפנה את הטענות ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. "‏היועמ"שית האנרכיסטית ממשיכה לרסק את אמון הציבור במערכת המשפט. גם לאחר שהשופטים שבו ודרשו למחוק את סעיף השוחד בתיקי נתניהו בעקבות החקירה הנגדית, היא מתבצרת בהמשך הרדיפה פוליטית. ‏בכל מדינה מתוקנת היא היתה מודחת לאלתר, אבל כשהיועמ"שית משמשת כיו"ר האופוזיציה בפועל - הכול מותר".