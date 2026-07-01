בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הוציא צו ביניים המורה על הקפאת כניסתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, עד למתן פסק דין בעתירות שהוגשו בעניין המינוי.

בהחלטת בית המשפט נכתב כי הצו ניתן "בשים לב לסד הזמנים המתחייב נוכח סיום כהונתו של מבקר המדינה המכהן, ועל מנת ליתן שהות מספקת למתן פסק דין בהליך".

השופטים הבהירו כי מטרת הצו היא לשמר את המצב הקיים עד להכרעה בעתירות, וכי פסק הדין יינתן בהקדם האפשרי.

ההחלטה התקבלה ימים ספורים לפני סיום כהונתו של מבקר המדינה הנוכחי, מתניהו אנגלמן. בג"ץ כבר הבהיר במהלך הדיונים כי קיימת בעייתיות בהליך הבחירה, לאחר שחלק מחברי הכנסת תיעדו את הצבעתם בהליך שנועד להיות חשאי. מנגד, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הודיע כי לא יאפשר קיום בחירות חוזרות לתפקיד.

בתחילת השבוע דן בג"ץ בהרכב מורחב של חמישה שופטים בשבע עתירות שהוגשו בעקבות הליך הבחירה.

העותרים טענו כי תיעוד ההצבעה פגע בעקרון החשאיות ובטוהר הבחירות, בעוד הכנסת, הליכוד והייעוץ המשפטי לכנסת טענו כי אין עילה לפסילת התוצאה.

במהלך הדיון העלו השופטים שאלות בנוגע למהות ההצבעה החשאית. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית תהה האם ניתן לראות בהליך כחשאי כאשר חברי כנסת מתעדים את הצבעתם, ואילו השופטת דפנה ברק ארז ציינה כי גם אם קיים פרגוד, אין משמעות לחשאיות אם ניתן לעקוף אותה בפועל.

בג"ץ הציע לכנסת לקיים הצבעה חוזרת שתבטיח את תקינות ההליך, אולם ההצעה נדחתה.

בעקבות זאת הוציא בית המשפט צו על תנאי, וכעת, עד למתן הכרעה סופית בעתירות, הורה על הקפאת כניסתו של ראבילו לתפקיד.

הדיון בבג"ץ צילום: Chaim Goldberg/Flash90

יו"ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "קודם ראש השב"כ, אח"כ ראש המוסד ועכשיו מבקר המדינה ומנהל רשות מקרקעי ישראל. גלי בהרב מיארה וחבריה העליונים חוצים את הקווים האדומים פעם אחר פעם על ידי מי שלוקחים בחוסר סמכות את הדמוקרטיה הישראלית כבת ערובה ומסכלים כל החלטה וכל מינוי של המחנה הלאומי. בזים, דורסים ויורקים ביניהם של רוב אזרחי ישראל. לא ניתן לישראל להפוך לדיקטטורה משפטית. את התשובה ניתן בקלפי. בענק".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "בג"ץ שוב דורך ברגל גסה על הכנסת. שיהיה ברור: בממשלה הבאה שתקום בעז"ה, הדרישה הראשונה שלי תהיה רפורמת תיקון מקיפה ועמוקה במערכת המשפט - ואת זה ניתן יהיה ליישם רק בממשלת ימין על מלא - לא עם פוליטיקאים שמגנים בגופם יומם וליל על מערכת המשפט המושחתת".