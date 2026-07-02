יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן התראיין בתוכניתם של נסים משעל וענת דוידוב ברדי 103fm.

בראין התייחס ליברמן לשאיפותיו הפוליטיות, למצב המדיני והביטחוני ועל הצהרותיו האחרונות של ראש הממשלה נתניהו. כמו כן, התייחס ליברמן לצעדים שהיה צריך לנקוט לדעתו נגד הרב יזדי שהסית נגד הרמטכ"ל.

ח"כ ליברמן התייחס לשאיפותיו להתמנות לראש הממשלה ואמר: "סדר העדיפויות שלי ברור. קודם כל להחליף את הממשלה ואז להיות ראש ממשלה". הוא הוסיף כי הוא מתאים מבחינת היכולות והקבלות, ומתח ביקורת על עיסוק הממשלה בחוק התקשורת, חוק היועמ"ש וחוק הכשרות, כשהגדיר זאת כטירוף.

בהמשך מנה ח"כ ליברמן את ההבדלים בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, וציין כי בניגוד לנתניהו אצלו ה-7 באוקטובר לא היה קורה. הוא הזכיר כי נתניהו הצביע בעד גירוש יהודים מגוש קטיף, בעוד שאותו פיטר אריק שרון מהממשלה בשל כך. עוד הוסיף ליברמן כי הוא התנגד לשחרור יחיא סינוואר מהכלא, בעוד נתניהו הוביל את המהלך לשחרורו.

ח"כ ליברמן התייחס גם לסערת נאום ההסתה נגד הרמטכ"ל של הרב אריה יזדי, אשר מקבל מיליונים מהמדינה. הוא הבהיר כי "הרב יזדי היה צריך להיות במעצר עד תום ההליכים ולהיכנס לקלבוש לפחות 10 שנים". ליברמן ציטט את חוק העונשין מ-1977 שקובע כי מי שמסית נגד צה"ל תוך כדי מלחמה צריך להכניס אותו ל-15 שנה למעצר, ותמה על כך שהאדם מקבל כסף מהמדינה במקום להיכנס לכלא.

על הטענות של ראש הממשלה נתניהו כי איראן החזיקה בפצצת אטום, הבהיר ליברמן כי מדובר בשקר שנועד להסיח את הדעת מ-1,000 ימים ל-7 באוקטובר. לדבריו, לאיראנים אין פצצות אטום, אך הם ייצרו בינתיים את "פצצת הורמוז" בזכות ראש הממשלה. הוא הוסיף כי האיומים נועדו להסיח את הדעת מהכישלון בלבנון ומחוסר היכולת לסגור מול החות'ים.

בנוגע לזירה בים האדום, ציין ליברמן כי מיצרי באב אל מנדב סגורים באופן מוחלט ונמל אילת מושבת לשלוש שנים, בעוד שאף אחד לא נוקף אצבע. הוא שיתף כי ביקר ביישובי עוטף עזה ומתח ביקורת על ההנהגה שעסקה בחוק יסוד חילול השם כשהצבא זועק שחסרים חיילים ותחמושת. בסיום דבריו התייחס להצהרת ניצן אלון, ציין כי הוא סומך עליו ואינו סומך על ראש הממשלה, והוסיף כי הממשלה מונעת את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית.