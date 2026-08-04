השירות המשותף - חלק ראשון: בין הלכה לניצחון | מבט גדול

יו"ר ארגון רבני צהר הרב דוד סתיו התייחס לסוגיית שירות הנשים בצה"ל ולשילובן ביחידות הלוחמות במסגרת הפודקאסט "מבט גדול" המשודר בערוץ "משב".

בשיחה עם קובי נחשוני אמר כי הדיון בנושא חייב להתמקד בראש ובראשונה בצורכי הביטחון וביכולת לנצח במלחמה.

לדבריו, "התורה אומרת, וכך חז"ל לימדו אותנו, שבמלחמת מצווה יוצא חתן מחדרו וכלה מחופתה. משמע שגם הכלה יוצאת להילחם".

בדבריו, מתח ביקורת חריפה על כך שסוגיות צבאיות הופכות לכלי ניגוח: "בישראל, היום, כל נושא הופך להיות חלק מאג'נדה - של דתיים וחילוניים או פוליטיקה, והשיח פסק להיות ענייני. לפני שיש לנו מטרה שהדתיים יישארו דתיים, או שבנות תוכלנה לשרת כדי להגשים חלומות פמיניסטיים, יש מטרה עליונה אחת והיא שננצח במלחמות ונשרוד כאן, חילונים ודתיים יחד".

בהמשך לכך, דחה הרב סתיו את התפיסה הרווחת בציבור הדתי לפיה מקומן של בנות המגזר הוא אך ורק במסגרת של שירות לאומי, והצביע על שינוי המציאות בשטח: "כמעט 50 אחוז מהבנות הדתיות נמצאות היום במערכת הצבאית. מי שיודע מהי מערכת צבאית היום, יודע שההבדלים בין השירות הלאומי לבין המערכת הצבאית - מבחינת היכולת של הצבא להעניק להן תנאים שישמרו על אורח החיים הדתי - הצטמצמו מאוד. היום המחלוקת על זה פחות חריפה, ובנות בהחלט יכולות לתרום תרומה משמעותית למערך הלוחם של צה"ל".

לצד ההכרה בחשיבות תרומתן של נשים למאמץ המלחמתי, הרב סתיו הצביע על הסכנה המבצעית הממשית שנוצרת כתוצאה משילוב כפוי בתוך יחידות צפופות ומעורבות, דוגמת חיל השריון והתותחנים: "מכיוון שאחוזים ניכרים מהבנות הדתיות מתגייסות כיום, לצד הלוחמים הרבים מהציונות הדתית, השילוב המעורב באותו טנק או סוללה הופך לבעיה אסטרטגית עבור צה"ל".

"בסופו של דבר, אתה יוצר סוללה מעורבת, ובכך אתה גורם לכך שבחורי הישיבה לא יוכלו להתגייס לסוללה הזאת. התוצאה היא שסוללות בתותחנים משותקות כי אין להן צוותים שיאיישו אותן במילואים. זה בזבוז של משאבים ושל כוח אדם". הפתרון, לדבריו, הוא בניית מערכים נפרדים שלא פוגעים באף קבוצה: "צה"ל צריך לפנות פתרונות הומוגניים, כמו יחידות שכולן על טהרת הבנות, שיתנו את המענה לצורכי הביטחון מבלי לפגוע באחרים ומבלי לפגוע בחתירה לניצחון".

בדבריו התייחס הרב לתרבות השיח האלימה שהשתלטה על הנושא. הוא סיפר כיצד ציוץ שפרסם מטעם צהר, שכלל קריאה פשוטה להידברות בין הרמטכ"ל לראשי הישיבות, גרר מתקפות מכל עבר. בעקבות הסערה, סיפר הרב כי שוחח עם אשת השמאל פולי ברונשטיין, מנכ"לית 'יוזמת המאה', שבעקבות השיחה העלתה פוסט המאתגר דווקא את הציבור החילוני.

"היא העלתה פוסט שבו כתבה: 'תדמיינו עולם שאין בו דתיים או חרדים. האם אנחנו רוצות כאימהות שהבנות שלנו יהיו באותו טנק יחד עם בנים?'", שיתף הרב סתיו, והדגיש כי המאבק על זכויות הנשים בצה"ל, כמו פרטיות מינימלית וכבוד בסיסי, הוא אינו מלחמת דת, אלא דרישה אנושית ופשוטה של "שכל ישר".