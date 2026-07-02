יו"ר מפלגת זהות וחבר הכנסת לשעבר משה פייגלין התייחס בריאיון לערוץ 7, ברקע ציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, להשלכות האירועים על המערכת הפוליטית ועל מערכת הבחירות הקרובה.

לדבריו, השיח הציבורי בישראל אינו מתנהל סביב מחלוקות אידאולוגיות אלא סביב החלוקה בין מחנות "כן ביבי" ו"לא ביבי".

לטענתו, כל עוד זהו מוקד הדיון הציבורי, לא ניתן יהיה להגיע לחקר האמת באשר לגורמים שהובילו לטבח 7 באוקטובר.

"אני כלל לא מרגיש צורך בוועדת חקירה כי אני מרגיש שאני יודע מה האמת וכל אזרח שמסתכל למציאות בעיניים רואה אותה", אמר פייגלין, ששכל את נכדו סמל יאיר לוין ז"ל שנפל בקרבות בעזה לפני שנתיים.

בהמשך טען כי שני ראשי הגושים הפוליטיים מייצגים שתי תפיסות שונות של אותה קונספציה שהובילה לדבריו לאירועי 7 באוקטובר - האחת בתחום המדיני והשנייה בתחום הביטחוני.

לטענתו, הדיון הציבורי עוסק בזהות המחנות במקום בבחינה מהותית של הכשלים שהובילו לאסון: "אמנם השמאל הביא את אוסלו, אבל הימין הנציח אותו ולא זרק אותו לפח האשפה של ההיסטוריה".

בסיום הריאיון הוא קרא לציבור לבחון את עמדות המפלגות על בסיס תפיסת עולמן ולא רק על בסיס החלוקה המסורתית בין הגושים.