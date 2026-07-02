לוחמי הימ"מ עצרו הערב (חמישי) את החשוד שנמלט לאחר אירוע הירי במסגד בשפרעם. בהודעה משותפת של המשטרה ושב"כ נמסר כי המעצר בוצע בתום סריקות ממושכות ובהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי.

במהלך הפעילות נעצרו גם שני חשודים נוספים. כלל החשודים הועברו לחקירה משותפת של שב"כ ומחוז צפון במשטרת ישראל.

לבקשת המשטרה, בית משפט השלום בעכו הוציא צו איסור פרסום על כל פרטי החקירה.

מוקדם יותר היום פרסמו המשטרה ושב"כ, באופן חריג, את תמונתו של החשוד וביקשו את עזרת הציבור באיתורו. בהודעה צוין כי הוא חשוד בירי שבוצע במהלך הלילה באזור שפרעם, וכי ייתכן שהוא חמוש.

על פי הדיווח שפורסם בצהריים, החשוד נכנס למסגד בשפרעם ופתח בירי, ככל הנראה כדי להעביר מסר מאיים לאחד המתפללים. איש לא נפגע באירוע.

במהלך המצוד נשמעו הכוחות כורזים לחשוד לצאת מהמסגד כשהוא מרים את ידיו, אולם הוא הצליח להימלט עד למעצרו הערב.