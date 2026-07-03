דובר צה"ל עדכן הבוקר (שישי) כי לוחם במילואים נפצע אתמול באורח קשה כתוצאה מהיתקלות בדרום לבנון.

עוד נמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

התקרית התרחשה אתמול בסביבות השעה 18:00, במהלך פעילות מבצעית של כוח מילואים בבינת ג'בייל שבדרום לבנון.

הכוח נתקל במחבל שפתח לעברו באש מתוך מבנה. בתגובה לירי, טנק צה"ל שיגר פגזים לעבר המבנה שממנו נורתה האש. במקביל, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מטרות טרור נוספות במרחב.

המחבל שביצע את הירי טרם אותר, וכוחות הביטחון ממשיכים בסריקות נרחבות אחריו באזור.

ביום שני השבוע הודיע צה"ל כי לוחם מילואים נפצע באורח קשה כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון.

הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

התקרית שבה נפצע לוחם המילואים התרחשה בשעות הצהריים של אותו יום בכפר ארנון ליד הבופור בדרום לבנון.

בצה"ל ערכו תחקיר ראשוני אך עדיין לא הצליחו לקבוע בוודאות את מקור הפיצוץ שכתוצאה ממנו נפצע הלוחם. בשלב זה החשד המרכזי הוא שמדובר במטען חבלה.