יו"ר מפלגת הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' נפגש בימים האחרונים עם הדיין הרב אבי זרביב לשיחה בארבע עיניים.

הפרשן עמית סגל דיווח כי סמוטריץ' הניח בפני זרביב הצעה לשיריון מובטח ברשימת המפלגה במקום השני. המהלך נועד להזרים דם חדש למפלגה ולפנות לקהל יעד חדש.

הרב זרביב הפך במהלך חודשי הלחימה הארוכים לאחת הדמויות והמוכרות ביותר בקרב לוחמי המילואים ובציבור הישראלי בכלל. במהלך המלחמה שימש במשך תקופות ארוכות במילואים כמפעיל דחפור D9 בשירות חיל ההנדסה.

ביום העצמאות האחרון נבחר הרב זרביב נבחר על ידי הוועדה הציבורית להשיא משואה בהר הרצל.

המהלך משתלב כחלק מניסיונותיו של סמוטריץ' לצרף לרשימתו דמויות בולטות מתקופת המלחמה. לפני כחודש הודיעה המפלגה על צירופו של ד"ר צביקה מור, מראשי פורום תקווה ואביו של שורד השבי איתן מור, שצפוי גם הוא להשתלב במקום גבוה ברשימה.

הבוקר דווח כי סקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור העיתון "מעריב" העלה כי מפלגת הציונות הדתית ממשיכה במגמת ההתחזקות שלה ומאי מעבר של אחוז החסימה היא מתייצבת על חמישה מנדטים.

על פי הנתונים, לו היו הבחירות נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-21 מנדטים, "ישר!" של גדי איזנקוט ב-20, ומפלגת ביחד של בנט ולפיד ב-19.

ישראל ביתנו מקבלת בסקר 10 מנדטים, הדמוקרטים 10, עוצמה יהודית 8, ש"ס 8, יהדות התורה 8, חד"ש-תע"ל 6, רע"ם 5 ומפלגת הציונות הדתית 5.

בסיכום הכולל, נותרת קואליציית נתניהו על 50 מנדטים, האופוזיציה הציונית מאבדת מנדט ועומדת על 59, והמפלגות הערביות עולות במנדט - ל-11.