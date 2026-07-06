עשר שנים המתינו שירן ואור עבדי לילד ראשון. לאורך התקופה הם עברו 12 הריונות, התמודדו עם אכזבות חוזרות ונשנות ועם תחושת חוסר אונים, אך הם מספרים כי דווקא ברגעים הקשים ביותר מצאו במכון פוע"ה כתובת מקצועית ואנושית שליוותה אותם לאורך הדרך.

"זה תסכול מאוד גדול, כי תמיד יש ציפייה ואז אכזבה, ועוד פעם ציפייה", משתפת שירן, "כבר עשר שנים שאתה בתוך תהליך, הרופאים מרימים ידיים ואף אחד באמת לא מאמין שזה יקרה. זה גם לא מיטיב עם הזוגיות, יש הרבה משברים והרבה כעס שיוצא לכל הכיוונים".

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גם אור מתאר את השנים הארוכות כתקופה מורכבת במיוחד. לדבריו, רק כשנתיים לאחר החתונה החלו הרופאים להבין שמדובר בבעיה משמעותית, ואז נוצר הקשר עם מכון פוע"ה. "גם בשביל התהליך ההלכתי, גם בשביל הייעוץ וגם בשביל התמיכה", הוא אומר.

שירן מוסיפה כי אחד הקשיים הגדולים בטיפולי פוריות הוא תחושת הבדידות. "בטיפולי פוריות אתה פשוט נמצא במערכה לבד. ההורים לא מבינים כי הם לא חוו את זה, הסביבה לא מבינה, וגם הרבה פעמים לא מדברים על זה. זוגות חווים את זה באופן מאוד אישי ומוסתר".

לאחר 12 הריונות שלא הובילו ללידה, הסיכויים, לפי הרופאים, היו נמוכים מאוד. במפגש עם הרב מנחם בורנשטיין ממכון פוע"ה הוצגו בפני בני הזוג שתי אפשרויות - אימוץ או פונדקאות - אך לצד זאת שמעו גם מסר אחר. "בדרך כלל הזוגות שמגיעים אליו, בסוף נכנסים באופן טבעי", מספרת שירן. בני הזוג החליטו להתחיל בבירור הליך הפונדקאות, ובמקביל להמשיך בטיפולי הפוריות.

זמן קצר לאחר מכן הגיעה הבשורה שלה ייחלו במשך שנים. "הייתה לי תחושה שיש פה היריון, ואנחנו נצליח", מספרת שירן. "באמת גיליתי שאני בהיריון". כיום הם הורים לשלוש בנות - חושן, שוהם ולשם - שלדבריהם כולן נולדו באופן טבעי.

אור מבקש להעביר מסר לזוגות המתמודדים עם אתגרי פוריות. "קל זה לא, קשה יותר או קשה פחות, אבל תמיד תשאירו מקום לסיכוי הקטן שהדברים יכולים להסתדר. כמובן, עם הרבה תפילות והרבה אמונה".

בני הזוג מדגישים כי הליווי של מכון פוע"ה היה עבורם הרבה מעבר לייעוץ מקצועי. "הלכת לישון בלילות הקשים בידיעה שיש את מכון פוע"ה מאחורינו - זה עשה את התהליך הרבה יותר קל והרבה יותר נעים", אומר אור.

שירן מסכמת, "מכון פוע"ה עושים עם הרבה זוגות חסד גדול מאוד. הם תמיד נותנים את המענה בחיוך וברוחב לב. הרבה זוגות צריכים אותם".

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