לפעמים די בשיחה אחת כדי לשנות את הדרך שבה אדם רואה את המציאות.

עבור יוסי ואפרת בוסקילה, אותה שיחה הגיעה אחרי אחת הבשורות המטלטלות ביותר שקיבלו. לאחר שישה ילדים, השניים התבשרו כי ההיריון השביעי מביא עמו תאומות - שמחה גדולה שהתחלפה בתוך שבועות ספורים בחוסר ודאות, כאשר בבדיקות התגלה ממצא מורכב אצל אחת העוברים.

הרופאים לא הסתירו את חומרת התמונה. התחזית שהוצגה להם הייתה קשה, וההמלצה הרפואית הייתה חד־משמעית. אלא שבני הזוג הרגישו שהם חייבים לשמוע תמונה רחבה יותר לפני שיקבלו החלטה שתלווה אותם כל חייהם.

"היה לנו ברור למי מתקשרים", מספר יוסי, "מכון פוע"ה היה מבחינתנו הכתובת שמחברת בין עולם הרפואה לעולם ההלכה".

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השיחה הראשונה עם אנשי המכון נמשכה דקות ארוכות, אבל מבחינת בני הזוג היא סימנה נקודת מפנה. במקום תחושת סוף הדרך הם שמעו שיש גם אפשרויות נוספות, שיש ניסיון במקרים דומים ושכדאי לבחון את הדברים לעומק לפני שמקבלים החלטה. משם הכול החל לנוע במהירות.

במכון פוע"ה חיברו את המשפחה למומחים המתאימים בתחום, תיאמו עבורם פגישה דחופה עם פרופ' טלי שגיא וליוו אותם בקבלת ההחלטות הרפואיות וההלכתיות. אפרת אושפזה למשך שבועות ארוכים, ובני הזוג מספרים כי לאורך כל התקופה לא הרגישו שהם מתמודדים לבד.

אבל מבחינתם, הכוח הגדול של המכון לא הסתכם רק בקשרים עם טובי הרופאים. "בכל רגע הרגשנו שיש מי שחושב איתנו, מתפלל איתנו ומחזק אותנו", אומר יוסי. "קיבלנו גם תמיכה נפשית, גם הכוונה הלכתית וגם סיוע להגיע לגדולי תורה כדי לקבל ברכה וחיזוק. זו הייתה מעטפת שלמה".

אפרת מוסיפה כי גם ברגעי הלידה המשיכו אנשי המכון ללוות את המשפחה. "הרב ליאור אמר לנו שכל רבני המכון מתפללים עלינו, וגם שלחו לנו ברכה מיוחדת במהלך הלידה. ברגעים כאלה את מבינה שאת לא לבד".

בסופו של המסע נולדו שתי התאומות, וכיום הן מתפתחות היטב וממשיכות להיות במעקב רפואי. כשבני הזוג מביטים לאחור, הם מתקשים להפריד בין ההכוונה הרפואית לבין הליווי האנושי שקיבלו. מבחינתם, השילוב בין מומחיות רפואית, פסיקה הלכתית, קשר עם מיטב הרופאים, תמיכה רגשית וליווי אישי הוא שהעניק להם את הכוחות לעבור את התקופה המורכבת.

"פוע"ה לא נתן לנו רק תשובות", מסכם יוסי. "הוא נתן לנו אמונה, תקווה והרגשה שיש מי שהולך איתנו יד ביד. כשאתה נמצא באחד הרגעים המורכבים ביותר בחיים שלך, זה שווה הכול".

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